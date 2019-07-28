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Грушевский: «Одержать победу ЦСКА может за счёт идеального судейства»

сегодня, 14:42
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)Локомотив19:00 Не начался

Известный актёр и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский прокомментировал предстоящий матч армейцев с «Локомотивом» в третьем туре РПЛ

Одержать сегодня победу ЦСКА может за счёт идеального судейства и наличия системы VAR на этом матче. 

Оказывает ли давление тот факт, что ЦСКА не может выиграть у «Локомотива» уже четыре матча в чемпионате? Это ни о чем не говорит. Там были и ничейные, и проигранные матчи. Сейчас придумали, что поражение «Локомотива» со счётом 0:4 стало отправной точкой для успешного рывка. Всё это ерунда. 

Безусловно, польза «Локомотива» в том, что у них более опытный состав и совсем опытный тренер. Что касается ЦСКА, то они прибавляют от матча к матчу. Во всяком случае, в матче с «Оренбургом» я увидел более качественную игру, нежели в Самаре. Имею в виду не по результату, а по качеству. Правда, не все 90 минут. 

Фаворита в этой встрече нет, но некое преимущество на стороне «Локомотива» есть, ведь они прошлый сезон закончили на втором месте, а мы — на четвёртом.

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Все комментарии
FESCO
FESCO
   253 / 828
сегодня в 15:30
Идеальное судейство только в тарасовской судейской банде москалева-левникова.
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   317 / 828
сегодня в 15:28
Идеального судейства не бывает, только проплаченное.
LOpp
LOpp
   16 / 828
сегодня в 15:28
Для идеального судейства Карасев уже занят.
RussianMango
RussianMango ответил 11-и метровый
   77 / 828
сегодня в 15:08
У Миллера с Дюковым спроси
beefs
beefs
   71 / 828
сегодня в 15:06
Ничья - лучший исход...
11-и метровый
11-и метровый
   78 / 828
сегодня в 15:01
Где же такое судейство взять?
VIPded
VIPded
   57 / 828
сегодня в 15:00
Удачи ЦСКА!!!
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