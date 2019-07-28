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Столыпин: «„Зенит“ - мастеровитая команда»

вчера, 18:47
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург0 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Член попечительского совета «Оренбурга» Василий Столыпин поделился впечатлениями после поражения от «Зенита».

Игра была хорошая, обоюдоострая. Играли с действующим чемпионом России, на их фоне выглядели достойно, потому что у нас были моменты, которые мы не использовали, но были и ошибки, которые использовал соперник.

Что касается пенальти, то там нужно внимательно смотреть повтор, сразу тяжело определить.

Мы недовольны результатом, хотели зацепить очки, играли на победу, но счет на табло, его не поменяешь. «Зенит» — мастеровитая команда, но мы не пали духом, боролись. В начале «Зенит» сразу воспользовался нашей оплошностью, можно только поаплодировать им. Чувствовалось, что игроки старались не ошибиться, а в таком случае ты их обязательно допускаешь, это и в жизни, и в футболе. В целом команда сыграла ответственно, собранно, играла до последней минуты, держала в напряжении даже при счете 2:0. Лунев сегодня сыграл надежно, два гола он сегодня вытащил как минимум!

Надо двигаться дальше, забывать эту игру, тренерский штаб разберет ошибки. Проиграна игра, но не проигран турнир, еще много игр. Понятно, что нам надо добавлять, состав немного перекраивается, новые игроки потихонечку вливаются, поэтому есть ошибки. Надеюсь, что максимальное количество ошибок допустили в той игре, а дальше будет лучше.

Болельщики хотели на первой игре увидеть победу. Все довольны игрой, но ждали другого результата. Играть дома приятно, была такая поддержка прекрасная, все слышали! Команду любят, поддерживают. Очень важно, что мы сыграли этот матч дома.

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Все комментарии
11-и метровый
11-и метровый
   67 / 817
вчера в 23:14
Зенит - великая команда!
Морозовский
Морозовский
   5 / 817
вчера в 22:18
Мастеровитая?! Брехня - пешеходы!
Denkuz
Denkuz
   32 / 817
вчера в 19:21
Спартак скандаловитая команда.
itujan
itujan
   44 / 817
вчера в 19:15
Главное, не быть как свиньи, погрязнуть в скандалах, клонах и бездарных игроках.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   12 / 817
вчера в 19:00
Несомненно разобрать ошибки и двигаться вперёд.....
А побеждать есть кого...))
АИМ БОТ
АИМ БОТ
   138 / 817
вчера в 18:57
аххахахахахах
Не смеши людей вася((((( мастера епт
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил Литейный 4
   79 / 817
вчера в 18:55
Зенит - Ас Спартак - УДвас Гыгыгы
Зенит - судейский ас
Аксинья
Аксинья
   41 / 817
вчера в 18:52
Филиалы закончились - теперь посмотрим на Зенит в деле...
Footbolista
Footbolista
   11 / 817
вчера в 18:51
газпром бабловитый спонсор...
161регион
161регион
   183 / 817
вчера в 18:51
БУ ГА ГА ГА
Еврей1
Еврей1
   74 / 817
вчера в 18:50
насмешил!
Литейный 4
Литейный 4
   10 / 817
вчера в 18:49
Зенит - Ас
Спартак - УДвас
Гыгыгы
kastites
kastites
   91 / 817
вчера в 18:49
Человек с такой фамилией глупости не скажет
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