Столыпин: «„Зенит“ - мастеровитая команда»

Член попечительского совета «Оренбурга» Василий Столыпин поделился впечатлениями после поражения от «Зенита».

Игра была хорошая, обоюдоострая. Играли с действующим чемпионом России, на их фоне выглядели достойно, потому что у нас были моменты, которые мы не использовали, но были и ошибки, которые использовал соперник.

Что касается пенальти, то там нужно внимательно смотреть повтор, сразу тяжело определить.

Мы недовольны результатом, хотели зацепить очки, играли на победу, но счет на табло, его не поменяешь. «Зенит» — мастеровитая команда, но мы не пали духом, боролись. В начале «Зенит» сразу воспользовался нашей оплошностью, можно только поаплодировать им. Чувствовалось, что игроки старались не ошибиться, а в таком случае ты их обязательно допускаешь, это и в жизни, и в футболе. В целом команда сыграла ответственно, собранно, играла до последней минуты, держала в напряжении даже при счете 2:0. Лунев сегодня сыграл надежно, два гола он сегодня вытащил как минимум!

Надо двигаться дальше, забывать эту игру, тренерский штаб разберет ошибки. Проиграна игра, но не проигран турнир, еще много игр. Понятно, что нам надо добавлять, состав немного перекраивается, новые игроки потихонечку вливаются, поэтому есть ошибки. Надеюсь, что максимальное количество ошибок допустили в той игре, а дальше будет лучше.

Болельщики хотели на первой игре увидеть победу. Все довольны игрой, но ждали другого результата. Играть дома приятно, была такая поддержка прекрасная, все слышали! Команду любят, поддерживают. Очень важно, что мы сыграли этот матч дома.