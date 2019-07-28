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Лунёв: «Хочу поздравить российских военных моряков с Днем ВМФ!»

вчера, 17:35
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург0 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Голкипер «Зенита» Андрей Лунёв прокомментировал победу над «Оренбургом» в рамках 3-го тура РПЛ.

Главное — выиграли, ощущения приятные. Оба тайма получились напряженными, соперник создавал давление у наших ворот. И в первом, и во втором тайме у них были хорошие подходы. Обеим командам игралось тяжело, при этом игра получилась интересной, с моментами. Зрелищная игра, думаю, болельщикам понравилось! Пользуясь случаем, хочу поздравить российских военных моряков с Днем ВМФ! Успехов, удачи и здоровья ребятам! С праздником!

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   65 / 817
вчера в 19:34
После завершения футбольной карьеры в мичманы.
Omaxa
Omaxa ответил Никита Бычков
   109 / 817
вчера в 18:29
Выпей луня
За это и не грех выпить, он же не чурбангулиев.
Не спартак
Не спартак ответил Zenit_84
   182 / 817
вчера в 18:20
Главное не напейся! С сухареем, Андрей!
Скажил учше речь во славу спартака, поклонник панова.
Никита Бычков
Никита Бычков
   700 / 817
вчера в 18:13
Выпей луня
kastites
kastites
   91 / 817
вчера в 17:59
Спасибо )))))))))
Северный флот ВМФ России 1992-1994
ДСА
ДСА
   151 / 817
вчера в 17:49
Слово пока как-то настораживает.
protest58us
protest58us ответил Footbolista
   124 / 817
вчера в 17:42
Деньги на которых сидят футболисты топового(для своих стран) уровня,вообще мало кому снятся
АИМ БОТ
АИМ БОТ
   138 / 817
вчера в 17:41
алкаш уже принял небось?????
Footbolista
Footbolista
   11 / 817
вчера в 17:41
Вратарь-подводник лунев поздравил военных моряков сидя на мешке с деньгами, которые морякам и не снились...
Zenit_84
Zenit_84
   86 / 817
вчера в 17:39
Главное не напейся! С сухареем, Андрей!
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