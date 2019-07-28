Лунёв: «Хочу поздравить российских военных моряков с Днем ВМФ!»

Голкипер «Зенита» прокомментировал победу над «Оренбургом» в рамках 3-го тура РПЛ .

Главное — выиграли, ощущения приятные. Оба тайма получились напряженными, соперник создавал давление у наших ворот. И в первом, и во втором тайме у них были хорошие подходы. Обеим командам игралось тяжело, при этом игра получилась интересной, с моментами. Зрелищная игра, думаю, болельщикам понравилось! Пользуясь случаем, хочу поздравить российских военных моряков с Днем ВМФ! Успехов, удачи и здоровья ребятам! С праздником!