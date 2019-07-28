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Боярский: «Пока у „Зенита“ все хорошо»

вчера, 17:42
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург0 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился впечатлениями после победы «сине-бело-голубых» над «Оренбургом».

Важно, что набрали три очка. По этой игре нельзя ни о чем судить. Будем смотреть на игру против «Краснодара», там посмотрим, что будет, это крепкая команда. Пока у «Зенита» все хорошо. Главное, что закончили матч без травм и с тремя очками.

«Оренбург» — молодцы, бились. Если бы не первый гол… Они проявили себя более активно. У «Зенита» есть огрехи в обороне, в выигрышном положении немного расслабляются, нужно биться до конца. Лунёв пока не оправдывает ожиданий, он может играть лучше.

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский
   5 / 817
вчера в 22:14
Миша - классный артист! Его фильмы не надоедают со временем! А вот Зенитавцкое "кино" осточертело!
Garrincha58
Garrincha58
   271 / 817
вчера в 20:11
чё там всё хорошо как всегда в обороне бардак и игры целостной до сих пор нет Семак ничего как тренер не может сделать
andreika20133
andreika20133 ответил Ваня лучший
   223 / 817
вчера в 19:05
Почитай комменты судьи Левитина в СЭ. Там 2 чистых пенальти в ворота Зенита не поставлены. В ворота Оренбурга пенальти липовый.Итого три результативные "ошибки" в пользу Зенита. О чем разговор . Тактика работает.
Хорошо бы документик какой поглядеть на утверждёные взятки . Мало ли что там Левитин сказал. Может он пьян был или под наркотой или вообще сумашедший. Ты словами не бросайся . А то про тебя кто нибудь скажет что ты детей в подворотне потрошишь . Как будишь изворачиваться.?????
161регион
161регион
   183 / 817
вчера в 18:48
Мы рады что у гасконца все хорошо.....обыгрывать свои филлиалы вы могете.......посмотрим что будет дальше
Ваня лучший
Ваня лучший ответил сулейман шлагбаум 1
   84 / 817
вчера в 18:26
Неплохо, прямо сказать. Соперники - явные аутсайдеры + дочерняя команда. Знай, набирай очки, пока основные соперники между собой рубятся. Ну и судьи - соответствуют. Я такого пенальти, как в ворота Оренбурга, давно уже ни видал, красота, да и только. Короче - РФС рулят питерские. Добра не жди, как и везде, где они появляются.
Почитай комменты судьи Левитина в СЭ. Там 2 чистых пенальти в ворота Зенита не поставлены. В ворота Оренбурга пенальти липовый.Итого три результативные "ошибки" в пользу Зенита. О чем разговор . Тактика работает.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил andreika20133
   84 / 817
вчера в 18:23
Пендаль и в прям мутноватый. Но мне интересно откуда у тебя цыфры взятки судье. Поделись . Ты абсолютно уверено назвал . Значит ЗНАЕШЬ.
    сулейман шлагбаум 1
    сулейман шлагбаум 1
       152 / 817
    вчера в 18:07
    Неплохо, прямо сказать. Соперники - явные аутсайдеры + дочерняя команда. Знай, набирай очки, пока основные соперники между собой рубятся. Ну и судьи - соответствуют. Я такого пенальти, как в ворота Оренбурга, давно уже ни видал, красота, да и только. Короче - РФС рулят питерские. Добра не жди, как и везде, где они появляются.
    FROLL 001
    FROLL 001
       3 / 817
    вчера в 18:05
    Comdiv
    Comdiv ответил Ваня лучший
       24 / 817
    вчера в 18:02
    Красноречиво. "Пока у Зенита все хорошо" Карась сделал свое дело. Два пенальти в ворота Зенита не поставил, а в ворота Оренбурга высосал из пальца. Итого заработал штук триста евриков. Газпром щедр, а Дюков все понимает как надо.
      andreika20133
      andreika20133 ответил Ваня лучший
         223 / 817
      вчера в 18:02
      Красноречиво. "Пока у Зенита все хорошо" Карась сделал свое дело. Два пенальти в ворота Зенита не поставил, а в ворота Оренбурга высосал из пальца. Итого заработал штук триста евриков. Газпром щедр, а Дюков все понимает как надо.
      Пендаль и в прям мутноватый. Но мне интересно откуда у тебя цыфры взятки судье. Поделись . Ты абсолютно уверено назвал . Значит ЗНАЕШЬ.
      kastites
      kastites
         91 / 817
      вчера в 18:00
      ЗЕНИТ ЧЕМПИОН
      ЗЕНИТ Флагман Российского футбола и спорта
      beefs
      beefs
         99 / 817
      вчера в 17:56
      Зенит чемпион !?!
      Ваня лучший
      Ваня лучший
         84 / 817
      вчера в 17:51
      Красноречиво. "Пока у Зенита все хорошо" Карась сделал свое дело. Два пенальти в ворота Зенита не поставил, а в ворота Оренбурга высосал из пальца. Итого заработал штук триста евриков. Газпром щедр, а Дюков все понимает как надо.
      ermak6848
      ermak6848
         179 / 817
      вчера в 17:48
      уступили по случаю праздника ВМФ России..
      АИМ БОТ
      АИМ БОТ
         138 / 817
      вчера в 17:47
      ахахаххахахаа
      сыграли с тремя филиалами и должно быть все плохо?
      Уфа скоро еще
      protest58us
      protest58us
         124 / 817
      вчера в 17:44
      Я бы не сказал что у Зенита прям вот все хорошо, но победы с минимальными затратами это действительно неплохо,но то сколько Оренбург растранжирил сегодня моментов не есть гуд
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