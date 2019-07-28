Боярский: «Пока у „Зенита“ все хорошо»

Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился впечатлениями после победы «сине-бело-голубых» над «Оренбургом».

Важно, что набрали три очка. По этой игре нельзя ни о чем судить. Будем смотреть на игру против «Краснодара», там посмотрим, что будет, это крепкая команда. Пока у «Зенита» все хорошо. Главное, что закончили матч без травм и с тремя очками.

«Оренбург» — молодцы, бились. Если бы не первый гол… Они проявили себя более активно. У «Зенита» есть огрехи в обороне, в выигрышном положении немного расслабляются, нужно биться до конца. Лунёв пока не оправдывает ожиданий, он может играть лучше.