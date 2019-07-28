ЦСКА одержал минимальную победу над «Локомотивом»

Болельщики – мусор. В Ростове подтверждают «Соккер.ру» шокирован высказываниями официальных лиц и органов о ситуации,

Наполеон Кононов и «Спартак» без подарков рефери «Соккер.ру» отслеживает путь москвичей к поражению. Вряд ли удары в каркас ворот

Сборная 2-го тура: Фернандо, Влашич и Еременко «Соккер.ру» чествует лучших игроков второго тура РПЛ, который получился

Конкуренция за «золото» в РПЛ? Не, не слышали «Зенит» защитит чемпионский титул, в этом очень мало сомнений. «Соккер.ру»