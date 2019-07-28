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ЦСКА одержал минимальную победу над «Локомотивом»

вчера, 21:02
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ЦСКА обыграл «Локомотив» в матче 3-го тура чемпионата России.

Москва, стадион ВЭБ-Арена

ЦСКА - «Локомотив» 1:0 (1:0)
Гол: Чалов 42 (пенальти)

ЦСКА: Акинфеев, Магнуссон, Васин (Шарлия 33), Дивеев, Бистрович (Набабкин 46), Ахметов (Бийол 84), Обляков, Влашич, Марио Фернандес, Чалов, Сигурдссон
Главный тренер: Ганчаренко Виктор.

«Локомотив»: Гильерме, Рыбус, Чорлука, Мурило Серкейра, Живоглядов (Смолов 56), Крыховяк, Баринов, Жемалетдинов (Тугарев 83), Миранчук, Игнатьев, Эдер
Главный тренер: Сёмин Юрий.

Предупреждения: Бистрович 4, Магнуссон 39, Крыховяк 48, Дивеев 58, Шарлия 74

Судья: Безбородов Владислав.

Ранее «Зенит» одержал победу над «Оренбургом».

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Все комментарии
Bладимиp
Bладимиp ответил 95-shishani-95
   31 / 817
сегодня в 03:48
Никому не кажется, что под Зенит ставят слабых соперников вначале сезона? 2 новичка и Оренбург
А свиньям ставят грандов из Тамбова, которым они проигрывают.
Багров-брат
Багров-брат ответил 25процентный клоун
   135 / 817
сегодня в 03:43
Похоже третий год подряд шампиньен будед кабинетный
До следующего юбилея Симоняна всё так и будет...)))
Багров-брат
Багров-брат
   135 / 817
сегодня в 03:41
Равная игра. С победой, красно-синее братство!...)))
Локо, всё ещё будет!...)))
Vladimir Grechko
Vladimir Grechko ответил Zimka
   620 / 817
сегодня в 03:00
Очень неудобный соперник Локо, Крыховяк зверюга, Марио монстр, Ваня Обляков молодец, Набаб ведёт чью то мамку в кино, ВАР это прекрасно)
помнится кто то недавно из ваших болел писал что Облякова надо сплавлять а ты его хвалишь как говорится один шаг от ненависти до любви)))
ОЛЛС
ОЛЛС
   352 / 817
сегодня в 02:26
Все ребята выложились по-полной.Влашич,Сигурдссон,Обляков,Чалов.Порадовал Набабкин,когда пробил по воротам.Ахметову надо перестать бояться бить по воротам,а так он сыграл безукоризненно.Цепко наши играли,испортили планы Безбородову.Победа заслуженная,а команда очень хорошо смотрелась.Ну по Фернандесу - отдельный разговор,он лучший!
abrek123
abrek123
   255 / 817
сегодня в 01:35
Да с такой игрой Локомотив далеко не пройдет в лиге чемпионов большего ждал от Палыча ...Цска с победой...
амурец
амурец
   116 / 817
сегодня в 01:14
игра равная, конечно жаль что проиграл Локо
Анатолий Шевченко
Анатолий Шевченко ответил Шишанутый
   657 / 817
сегодня в 01:02
Локо че то так себе только бегали за судьей пенальти выпрашивали сами играть не умеют. Старый алкаш там на бровке в истерике бился. Цска с победой!
привычка. Всю весну так играли.
protest58us
protest58us ответил saha100
   124 / 817
сегодня в 00:49
Согласен,если газовик выиграет в рфпл то мне всем спартачам,коням,быкам и даже в нам Льявам будет стыдно
Leha-ha50
Leha-ha50
   6 / 817
сегодня в 00:30
У Федотова в студии была задача - защищать коллегу. Уверен на 100% , если бы за игру рукой назначили пенку, то Федотов бы сказал, что все правильно, рука в неестественном положении и судья поступил правильно!!!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил NYJ
   6 / 817
сегодня в 00:26
Почему в эпизоде со Смоловым в конце var даже не посмотрели, был или не был - вопрос, но почему не посмотреть эпизод
Федя еще до контакта "взлетел", судья без ВАРа это увидел.
Sergey Z
Sergey Z
   297 / 817
сегодня в 00:18
Армейцев с победой!!!
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   89 / 817
сегодня в 00:07
ЦСКА играл полтора тайма весьма бодро, потом физически подсел, но справился все равно с давлением. Но все равно им еще нужно работать и работать - сколько раз Сигурдссон медлил с ударом когда нужно было лупить в касание, Чалов перекладывал под левую, а ударить с левой нормально не мог. В общем над реализацией еще много надо работать. Не было бы VAR была бы ничья, хотя ЦСКА на победу безусловно наиграл
95-shishani-95
95-shishani-95
   394 / 817
сегодня в 00:02
Никому не кажется, что под Зенит ставят слабых соперников вначале сезона?
2 новичка и Оренбург
Ravshan878
Ravshan878 ответил Шишанутый
   27 / 817
вчера в 23:58
Привет Шишанутый. Не нервничай.Если честно,пенька 50 × 50.Защитник сыграл как положено.Сегодня VAR победил.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил 25процентный клоун
   89 / 817
вчера в 23:55
На самом деле игра ужасная, 5 ударов точных(во вратаря) и 15 мимо на двоих. Это позор, да да, это позор, при 850 передачах(уровень кубкового матча) и при низкой точности передач. Такой футбол нам не нужен
Про игру Спартака в другой ветке, пожалуйста, рассказывайте, вы ошиблись номером
BDA8181
BDA8181 ответил 25процентный клоун
   233 / 817
вчера в 23:51
Похоже третий год подряд шампиньен будед кабинетный
Да всё равно какой))) кабинетный,коридорный,потолочный)) Еврокубки всё равно показывают истинный уровень наших клубов )))
В еврокубках бессилен
В еврокубках бессилен
   153 / 817
вчера в 23:49
ЦСКА с заслуженной победой! Санясокол, Паровозов, Саня локомот, зарасутра и прочих сухиновцев с заслуженным поражением. Скоро будете пахать в ЛЧ на благо Португалии с 5-6 поражениями.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Jeck Denielse
   16 / 817
вчера в 23:45
На самом деле игра ужасная, 5 ударов точных(во вратаря) и 15 мимо на двоих. Это позор, да да, это позор, при 850 передачах(уровень кубкового матча) и при низкой точности передач.
Такой футбол нам не нужен
Шишанутый
Шишанутый
   166 / 817
вчера в 23:42
Локо че то так себе только бегали за судьей пенальти выпрашивали сами играть не умеют. Старый алкаш там на бровке в истерике бился. Цска с победой!
saha100
saha100 ответил protest58us
   320 / 817
вчера в 23:41
Стыдно будет за липового чемпиона газового
25процентный клоун
25процентный клоун ответил BDA8181
   16 / 817
вчера в 23:39
Похоже третий год подряд шампиньен будед кабинетный
NYJ
NYJ
   480 / 817
вчера в 23:39
Почему в эпизоде со Смоловым в конце var даже не посмотрели, был или не был - вопрос, но почему не посмотреть эпизод
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил BDA8181
   6 / 817
вчера в 23:34
нагородил,нагородил то))) сами то молодой человек поняли что написали))) начали с ВАРа ,закончили Газпромом))) а чего сразу Луну то не приплели))) Пенки были ,ток судья слепой и ВАРом наши ещё не умеют пользоваться ))
Было ощущение, что они там в микроавтобусе на картах гадали : был пеналь или нет!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
   6 / 817
вчера в 23:32
Ну теперь то мы знаем, Федотов все объяснил, если игрок с футбола переходит на баскетбол - это игрой рукой не считается!!!
BDA8181
BDA8181
   233 / 817
вчера в 23:30
Вообще ещё раз наглядно было видно, что судьи у нас нулевые. третий тур и опять скандал судейский. Чувствую так все оставшиеся 25 туров будет скандал за скандалом.
BDA8181
BDA8181 ответил форева
   233 / 817
вчера в 23:28
В нашей стране чтобы ЦСКА честно добился победы даже ВАР не поможет, нужны минимум 2 ВАРа.))) Игрок в своей штрафной блокирует(останавливает) рукой мяч отскочивший от его собственной ноги не туда, судья 5 минут вместе с 15 помощниками смотрят 278 повторов ВАР и потом заявляют что вообще руки не было.)))) Самое смешное, что пока судья думал что рука была вне штрафной, это была рука и он её свистнул. Как тока выяснилось что это штрафная, то опа уже не рука никакая.)))) Раз приказ был постараться ничью сделать для газпрома, значит нельзя в начале матча пенальти ставить. Этот чемпионат никакой ВАР не спасёт. Как прикажут так и сделают.
нагородил,нагородил то))) сами то молодой человек поняли что написали))) начали с ВАРа ,закончили Газпромом))) а чего сразу Луну то не приплели))) Пенки были ,ток судья слепой и ВАРом наши ещё не умеют пользоваться ))
Рожден в СССР
Рожден в СССР
   312 / 817
вчера в 23:15
судя по комментариям во всем виноваты судьи
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил papic337
   175 / 817
вчера в 23:15
Без VAR ни один судья такой пенальти не дал бы.
А он его и не заметил ! ))
Ладожский
Ладожский ответил PITER_1
   19 / 817
вчера в 23:12
С 10 МЕСТОМ ПЯТАЧКИ, завтра ахмат может еще приспустить
Это отправная точка в пердив.
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