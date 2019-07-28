ЦСКА одержал минимальную победу над «Локомотивом»

ЦСКА обыграл «Локомотив» в матче 3-го тура чемпионата России.
Москва, стадион ВЭБ-Арена
ЦСКА - «Локомотив» 1:0 (1:0)
Гол: Чалов 42 (пенальти)
ЦСКА: Акинфеев, Магнуссон, Васин (Шарлия 33), Дивеев, Бистрович (Набабкин 46), Ахметов (Бийол 84), Обляков, Влашич, Марио Фернандес, Чалов, Сигурдссон
Главный тренер: Ганчаренко Виктор.
«Локомотив»: Гильерме, Рыбус, Чорлука, Мурило Серкейра, Живоглядов (Смолов 56), Крыховяк, Баринов, Жемалетдинов (Тугарев 83), Миранчук, Игнатьев, Эдер
Главный тренер: Сёмин Юрий.
Предупреждения: Бистрович 4, Магнуссон 39, Крыховяк 48, Дивеев 58, Шарлия 74
Судья: Безбородов Владислав.
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