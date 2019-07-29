Неймар пропустит матч за Суперкубок Франции

сегодня, 10:52

Во Франции сообщают, что нападающий ПСЖ Неймар не выйдет на поле до начала чемпионата Франции.

Бразилец продолжает восстанавливаться после травмы лодыжки, а потому пропустит ближайшие спарринги и матч за Суперкубок Франции против «Ренна» (3 августа).

Новый розыгрыш Лиги 1 стартует 11 августа.