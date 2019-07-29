ГлавнаяНовости

Неймар пропустит матч за Суперкубок Франции

сегодня, 10:52
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)-:-Логотип футбольный клуб РеннРенн03.08.2019 в 15:00 Не начался

Во Франции сообщают, что нападающий ПСЖ Неймар не выйдет на поле до начала чемпионата Франции.

Бразилец продолжает восстанавливаться после травмы лодыжки, а потому пропустит ближайшие спарринги и матч за Суперкубок Франции против «Ренна» (3 августа).

Новый розыгрыш Лиги 1 стартует 11 августа.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Наингголан согласился покинуть «Интер»
Вчера, 13:12 Комментарии5
Бонуччи впервые стал вице-капитаном команды
Вчера, 12:10 Комментарии3
Слухи«Барселона» хочет предложить Месси контракт до конца карьеры
27 июля Комментарии12
Редкие звери. Европейцы в Южной Америке
26 июляАлександр Чистяков в блоге "Соккер" ТопКомментарии2
Проклятие Метцельдера
25 июляAbbath в блоге Из князей в грязьКомментарии10
СлухиКапитана «Порту» Данилу отстранили от команды после ссоры с тренером
25 июля Комментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
cska plus
cska plus
   14 / 805
сегодня в 14:13
Псж скорее всего эту девицу вообще в дубль отправит.
ДСА
ДСА
   156 / 805
сегодня в 13:08
Не зачем ему лишний титул давать.
nedved10
nedved10
   285 / 805
сегодня в 12:49
Разве он ещё не завершил карьеру,месяц играет одиннадцать отдыхает.
112910415
112910415
   58 / 805
сегодня в 11:26
перспективный парень, но здоровьем слабоват
оТБАКЛАНЕНЫЕ
оТБАКЛАНЕНЫЕ
   308 / 805
сегодня в 11:19
12357

неймару кроме арабских денег не нужно не чего,это было ясно и понятно при его переходе,пришел заработать,а не за титулами,а теперь вот и не нужен ни кому)))))
Чaки
Чaки ответил Alex12357
   573 / 805
сегодня в 11:16
Для кого решающий?Судейство Франции дало дисквалификацию Неймару 3 игры ,вот супер кубок это и есть 3-ий матч ,а это нужно Неймару????Или это нужно для Камерунского Эму?
когда не понимаешь о чём читаешь, лучше не писать совсем
Footbolista
Footbolista
   9 / 805
сегодня в 11:13
Очень хрупкий футболист...
Zenit_84
Zenit_84
   101 / 805
сегодня в 11:12
Хрустальная лодыжка
Alex12357
Alex12357 ответил Чaки
   497 / 805
сегодня в 11:09
как только решающий матч, так Неймар пропустит. За что он зарплату в ПСЖ получает) за то что Неймар
Для кого решающий?Судейство Франции дало дисквалификацию Неймару 3 игры ,вот супер кубок это и есть 3-ий матч ,а это нужно Неймару????Или это нужно для Камерунского Эму?
Чaки
Чaки
   573 / 805
сегодня в 11:05
как только решающий матч, так Неймар пропустит. За что он зарплату в ПСЖ получает) за то что Неймар
оТБАКЛАНЕНЫЕ
оТБАКЛАНЕНЫЕ
   308 / 805
сегодня в 11:02
От этого петушка роль не поменяется!!!
Париж и так разберет Ренн по полочкам,хватит там кому играть))!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100