Неймар пропустит матч за Суперкубок Франции

Во Франции сообщают, что нападающий ПСЖ Неймар не выйдет на поле до начала чемпионата Франции.
Бразилец продолжает восстанавливаться после травмы лодыжки, а потому пропустит ближайшие спарринги и матч за Суперкубок Франции против «Ренна» (3 августа).
Новый розыгрыш Лиги 1 стартует 11 августа.
неймару кроме арабских денег не нужно не чего,это было ясно и понятно при его переходе,пришел заработать,а не за титулами,а теперь вот и не нужен ни кому)))))
неймару кроме арабских денег не нужно не чего,это было ясно и понятно при его переходе,пришел заработать,а не за титулами,а теперь вот и не нужен ни кому)))))
Париж и так разберет Ренн по полочкам,хватит там кому играть))!
Париж и так разберет Ренн по полочкам,хватит там кому играть))!