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Капитана «Порту» Данилу отстранили от команды после ссоры с тренером

вчера, 21:28

Капитан «Порту» Данилу Перейра был отстранен от команды после ссоры с главным тренером Сержиу Консейсау.

Сообщается, что ссора произошла во время обеда команды. По указанию главного тренера португальцев, никто из футболистов не должен начинать есть, пока не соберется вся команда, однако в этот раз опоздал сам Консейсау.

На правах капитана Перейра решил высказать тренеру претензию, на что получил агрессивный ответ. Перепалку пришлось останавливать другим игрокам.

После произошедшего Консейсау отстранил капитана от команды на неопределенный срок.

Напомним, «Порту» - соперник «Краснодара» в квалификации Лиги чемпионов. 

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Все комментарии
RMUKMU
RMUKMU
   326 / 808
вчера в 23:15
Клубам АПЛ надо подсуетиться. Давно пора Данилу увозить из Порту.
mihaluch
mihaluch
   73 / 808
вчера в 23:07
Какие-то странные порядки установил тренер.
beefs
beefs
   74 / 808
вчера в 22:47
Раздор в стане неприятеля на руку Краснодару...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   10 / 808
вчера в 22:24
Простой португальский парень Данила вступился за команду, которая хотела пожрать, а тренер отстранил Данилу от голодной команды.

Не знает тренер, что сила в правде, а Данила знает... Как бы тренер не допрыгался!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 808
вчера в 22:21
Ещё 3-4 обеда Порту.....и Краснодар гарантировано в группе ЛЧ....
Морозовский
Морозовский
   4 / 808
вчера в 22:21
Теперь Перейра вообще на обед ходить не станет и тренер с голоду опухнет!
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   137 / 808
вчера в 22:05
Паникуют в преддверии Краснодара.
mangoх12
mangoх12
   23 / 808
вчера в 22:02
тренер явно неадеват , или дай жрать или не опаздывай
Atist
Atist
   37 / 808
вчера в 21:48
Тренера нужно слушать, а то будет как у свиней.
Ruslik1982
Ruslik1982
   303 / 808
вчера в 21:42
хорошее подспорье Краснодару
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