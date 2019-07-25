Капитана «Порту» Данилу отстранили от команды после ссоры с тренером

вчера, 21:28

Капитан «Порту» был отстранен от команды после ссоры с главным тренером Сержиу Консейсау.

Сообщается, что ссора произошла во время обеда команды. По указанию главного тренера португальцев, никто из футболистов не должен начинать есть, пока не соберется вся команда, однако в этот раз опоздал сам Консейсау.

На правах капитана Перейра решил высказать тренеру претензию, на что получил агрессивный ответ. Перепалку пришлось останавливать другим игрокам.

После произошедшего Консейсау отстранил капитана от команды на неопределенный срок.

Напомним, «Порту» - соперник «Краснодара» в квалификации Лиги чемпионов.