Редкие звери. Европейцы в Южной Америке

вчера, 19:00

В Европе играли десятки культовых и сотни известных южноамериканцев, но европейцы в ЮА – штучный товар. «Соккер.ру» рассказывает о Де Росси и его предшественниках.

Даниэле Де Росси (Италия)

Клуб: «Бока Хуниорс» (Аргентина)

Де Росси долго думал над своим будущим после ухода из «Ромы», все шло к тому, что Даниэле так и не наденет футболку другого клуба, но внезапно итальянский полузащитник сорвался с места и прямо в день своего 36-летия полетел в Аргентину, чтобы присоединиться к «Боке Хуниорс». И Де Росси уже стал частью великого аргентинского клуба. Контракт рассчитан до марта 2020 года, по нему итальянец заработает 500 тысяч евро. Болельщики тепло приветствуют чемпиона мира, а Даниэле уже продемонстрировал «волчий взгляд».

Бывший полузащитник «Боки Хуниорс», «Ромы» и «Зенита» Леандро Паредес прокомментировал решение своего старшего товарища: «Я много разговаривал с Даниэле, он полон решимости сыграть уже в ближайшем матче „Боки“. Может быть, Де Росси сумасшедший, но он всегда мечтал играть за „Боку“ Я не шучу, его мечта исполнилась. Хотел бы я быть на трибунах, когда он дебютирует».

Давид Трезеге (Франция)

Клубы: «Ривер Плейт» и «Ньюэллс Олд Бойз» (оба - Аргентина)

Трезеге сыграл заметную роль в успехах сборной Франции на стыке веков, в финале Евро-2000 именно он забил «Золотой гол» в ворота Италии. В этой стране Давид провел большую часть своей карьеры, выступая за «Ювентус». У Трезеге любопытная биография: его отец Хорхе – уроженец Аргентины, пусть и с французскими корнями, Давид появился на свет в Руане, где папа Хорхе играл в футбол, и вообще стопроцентный француз по менталитету, но после ухода из «Юве» его потянуло на приключения. Сначала Трезеге поиграл на родине испанской жены за «Эркулес», а потом провел три года в стране, которую считает родной его отец. Всего в Аргентине чемпион мира и Европы сыграл 67 матчей и забил 26 мячей – не зря съездил. К слову, помог «Ривер Плейту» вернуться в элиту из второго дивизиона, за такое участие в судьбе любимого клуба фанаты из Буэнос-Айреса особенно благодарны европейской знаменитости.

Деян Петкович (Сербия)

Клубы: «Витория», «Фламенго», «Васко да Гама», «Флуминенсе», «Гояс», «Сантос», «Атлетико Минейро» (все – Бразилия).

В молодости Петкович проявил себя в «Црвене Звезде», которая тогда была сильна, конкурировал с такими звездами, как Савичевич, Панчев, Михайлович, Югович. Полузащитник по прозвищу «Рэмбо» и сам вырос в звезду, получил приглашение в мадридский «Реал», но заиграть в Мадриде в полную мощь не удалось. Не блеснул Деян и в «Севилье» с «Расингом», куда его командировали для адаптации в испанском футболе. В итоге, в 1997-м серб уехал в Бразилию, где и провел большую часть карьеры, сменив семь разных команд (за некоторые играл по два раза). Петкович по праву считается одним из лучших иностранных футболистов, когда-либо выступавших в чемпионате Бразилии, особенно взыскательной публике запомнилась его культура паса и фирменные удары со стандартов, причем речь не только о штрафных. Только в 2006-м Деян дважды поражал ворота соперников прямыми ударами с угловых.

Кларенс Зеедорф (Нидерланды)

Клуб: «Ботафого» (Бразилия).

Вообще-то, Зеедорф появился на свет в бывшей голландской колонии Суринаме, который, вопреки расхожему заблуждению, находится не в Африке, а в Южной Америке. Но Кларенс в раннем детстве перебрался со своей семьей в Нидерланды и является стопроцентным продуктом европейского футбола, на международном уровне играл за «оранжевых». На закате карьеры единственный победитель Лиги чемпионов в составе трех разных команд поехал в Бразилию, где в 37 лет наводил знатного шороху: забил 23 гола в 79 матчах, раздал кучу результативных передач, вошел в число лучших игроков сезона. Кларенс – сила!

А кто еще?

Первопроходцем считается англичанин Гарри Уэлфер, который на заре XX века поиграл за «Ливерпуль» и «Транмир Роверс», а в 1913-м решил резко изменить свою жизнь: отправился в Рио-де-Жанейро учить английскому языку студентов, даром что на родине работал учителем в школе. О футболе в Бразилии Уэлфер не забыл и стал одной из первых звезд «Флумененсе», наколотив 163 гола в 166 матчах.

А вот испанец Исидро Лангара по прозвищу «Танк» приехал в Аргентину, уже будучи европейской футбольной звездой. Он играл за «Овьедо» и сборную Испании, принимал участие в гражданской войне против франкистов и путешествовал со знаменитой командой басков, в том числе приезжал в СССР . Когда Генералиссимус пришел к власти, пришлось бежать из родной страны, и проездом через Мексику Лангара оказался в Аргентине, чтобы делать счастливыми болельщиков «Сан-Лоренсо»: 110 голов в 121 матче – не шутки.

Можно вспомнить также англичанина Нила Франклина, игрока сборной Англии середины XX века, который вместе со своими менее известными соотечественниками принял участие в авантюре президента колумбийского «Индепендьенте» Луиса Робледо, который предложил футболистам сумасшедшие деньги. Впрочем, уже через год британцы запросились домой – южноамериканский климат их доконал.

В новом времени ездил в Бразилию итальянский полузащитник Марко Осио, его переход стал возможен во многом благодаря родственным связям через концерн «Пармалат» бразильского «Палмейраса» и «Пармы», за которую он отыграл семь лет, выиграв с «крестоносцами» Кубок Италии и Кубок Кубков. В Бразилии Осио провел один сезон (20 матчей, 1 гол).

Последним в этом рассказе будет Фран Мерида – воспитанник «Барселоны», из которого Арсен Венгер безуспешно пытался сделать «нового Фабрегаса» в «Арсенале». Потом в карьере Франа было два «Атлетико»: один из Мадрида, а другой – «Паранаэнсе» из Куритибы. Бразильцев впечатлить не удалось. Мерида вернулся на родину, где довольно успешно выступает в Сегунде, по итогам прошедшего сезона добился повышения в классе в составе «Осасуны».