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Аршавин: «Мы все переживаем за „Краснодар“ в еврокубках»

вчера, 22:49

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин признался, что будет переживать за «Краснодар» в Лиге чемпионов. Напомним, что команда сыграет против «Порту» в 3-м квалификационном раунде турнира.

Не вижу ничего плохого в том, что мы рассматриваем «Краснодар» через призму того, что они будут участвовать в Лиге чемпионов, это нормально. Мы все переживаем за «Краснодар» как за российскую команду, конечно же, мы хотим, чтобы она выступила успешно. И как раз в векторе развития именно самого «Краснодара», который уже свой статус обозначил в России, как команда элитарная, мы хотим, чтобы они и в Европе заявили о себе.

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Все комментарии
minai
minai
   105 / 809
вчера в 23:54
Краснодар, к сожалению - мыльный пузырь. Но он НАШ пузырь, и я буду топить за него.
Питер Ман
Питер Ман
   24 / 809
вчера в 23:49
Я вот буду болеть за Порту, и думаю, далеко не я один
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   186 / 809
вчера в 23:33
С одной стороны хорошо что Краснодар играет с Порту в начале августа, когда сезон в Португалии еще не начался, с другой стороны и у самого Краснодара серьезные проблемы с сыгранностью. Нужно будет немало везения чтобы пройти дальше.
beefs
beefs
   85 / 809
вчера в 23:19
Краснодар просто не сдастся, желаем ему хорошей игры и ожидаем побед...
Морозовский
Морозовский
   4 / 809
вчера в 23:14
Нагло врёт Андрюша!
Footbolista
Footbolista
   7 / 809
вчера в 23:13
А Дзюба за тебя переживает, Андрюшка)...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   12 / 809
вчера в 23:11
Не думаю что нынешний Порту намного сильней Байеров-Валенсий над которыми Краснодар издевался ещё недавно...
Но вот каков сам Краснодар,с новичками, но без Перейры,Каборе и Классона посмотрим...
По-любому надо проходить португашек...
Пришло время в ЛЧ "пошуметь"...
Желаю 2 раза обыграть Порту......

Будут знать как у Зенита Луиса Диаса перехватывать и Зе Луиша из Спартака коврижками выманивать......

Удачи Краснодару !!!
drug01
drug01
   100 / 809
вчера в 23:11
Пора себя проявлять!
RussianMango
RussianMango
   49 / 809
вчера в 23:04
Вся страна будет переживать и болеть за Краснодар. Кроме лазурных клонов, которые кроме гадостей, ничего не умеют.....адекватных питерских болел это не касается.
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