Аршавин: «Мы все переживаем за „Краснодар“ в еврокубках»

Бывший игрок сборной России признался, что будет переживать за «Краснодар» в Лиге чемпионов. Напомним, что команда сыграет против «Порту» в 3-м квалификационном раунде турнира.

Не вижу ничего плохого в том, что мы рассматриваем «Краснодар» через призму того, что они будут участвовать в Лиге чемпионов, это нормально. Мы все переживаем за «Краснодар» как за российскую команду, конечно же, мы хотим, чтобы она выступила успешно. И как раз в векторе развития именно самого «Краснодара», который уже свой статус обозначил в России, как команда элитарная, мы хотим, чтобы они и в Европе заявили о себе.