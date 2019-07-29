Кокорин: «Работа упаковщиками оказалась единственно подходящей»

Форвард «Зенита» рассказал о работе в колонии.

На самом деле нам сразу сказали, что все осужденные должны работать и дали именно эту работу - упаковщиками. Альтернативы не было. Думаю, вакансии тренеров тут просто нет. Мы просто после работы помогаем ребятам тренироваться. В плане пошива нужно пройти обучение, а у нас времени нет на это. Так что работа упаковщиками оказалась единственно подходящей.

Было бы более логично, если бы нам изначально в качестве наказания назначили работы. Суть исправления в том, чтобы человек стал приносить пользу для общества, а не в том, чтобы его закрыть от общества.