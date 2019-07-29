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Кокорин: «Работа упаковщиками оказалась единственно подходящей»

вчера, 18:46

Форвард «Зенита» Александр Кокорин рассказал о работе в колонии.

На самом деле нам сразу сказали, что все осужденные должны работать и дали именно эту работу - упаковщиками. Альтернативы не было. Думаю, вакансии тренеров тут просто нет. Мы просто после работы помогаем ребятам тренироваться. В плане пошива нужно пройти обучение, а у нас времени нет на это. Так что работа упаковщиками оказалась единственно подходящей.

Было бы более логично, если бы нам изначально в качестве наказания назначили работы. Суть исправления в том, чтобы человек стал приносить пользу для общества, а не в том, чтобы его закрыть от общества.

Всё о скандале с участием Кокорина и Мамаева

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   20 / 809
вчера в 21:09
Не умеют больше ничего ,а учиться типа времени нет...
Faustello
Faustello
   2 / 809
вчера в 20:51
что что что???
А ну да ведь уПАКовщики они высшего разряда, наверное сразу преподовать стали уПАКовочное дело )))
ДСА
ДСА
   163 / 809
вчера в 19:43
Пусть почувствует как деньги зарабатываются.
Absinthe5
Absinthe5
   308 / 809
вчера в 19:33
"В плане пошива нужно пройти обучение, а у нас времени нет на это"
Какие проблемы? Найди там стул и действуй)
VIPded
VIPded
   64 / 809
вчера в 19:24
Теперь не пропадут после того, как "бутсы на гвоздь"! )))
Брулин
Брулин
   52 / 809
вчера в 19:21
Ребята нашли себя в жизни
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   127 / 809
вчера в 18:59
Суть исправления, чтобы осужденный понял, что он сделал неправильного в жизни и встал на путь исправления. В теории. А какую пользу обществу приносит зэк, на содержание которого тратятся налоги простых граждан - реально вопрос
EAGinLE
EAGinLE
   31 / 809
вчера в 18:49
Любой труд в почете .
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