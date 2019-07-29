Кокорин и Мамаев хотят вернуться в футбол

Бывшие игроки сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев рассчитывают вернуться к карьере футболистов.
«Хотелось бы. Пока говорят, что возьмут. Но все меняется, многое будет зависеть от того, когда мы освободимся» – заявил Кокорин.
«У меня еще контракт действует. Так что надеюсь продолжить дело, которым занимался всю свою жизнь», – сказал Мамаев.
Напомним, что Кокорин в мае был приговорен к полутора годам лишения свободы за участие в двух драках в центре Москвы, а Мамаев - к году и пяти месяцам заключения. Сегодня спортсмены рассказали, как питаются в исправительной колонии №4 Белгородской области.
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