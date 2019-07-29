Кокорин и Мамаев хотят вернуться в футбол

вчера, 19:09

Бывшие игроки сборной России и рассчитывают вернуться к карьере футболистов.

«Хотелось бы. Пока говорят, что возьмут. Но все меняется, многое будет зависеть от того, когда мы освободимся» – заявил Кокорин.

«У меня еще контракт действует. Так что надеюсь продолжить дело, которым занимался всю свою жизнь», – сказал Мамаев.

Напомним, что Кокорин в мае был приговорен к полутора годам лишения свободы за участие в двух драках в центре Москвы, а Мамаев - к году и пяти месяцам заключения. Сегодня спортсмены рассказали, как питаются в исправительной колонии №4 Белгородской области.

Всё о скандале с участием Кокорина и Мамаева