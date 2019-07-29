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Кокорин и Мамаев хотят вернуться в футбол

вчера, 19:09

Бывшие игроки сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев рассчитывают вернуться к карьере футболистов.

«Хотелось бы. Пока говорят, что возьмут. Но все меняется, многое будет зависеть от того, когда мы освободимся» – заявил Кокорин.

«У меня еще контракт действует. Так что надеюсь продолжить дело, которым занимался всю свою жизнь», – сказал Мамаев.

Напомним, что Кокорин в мае был приговорен к полутора годам лишения свободы за участие в двух драках в центре Москвы, а Мамаев - к году и пяти месяцам заключения. Сегодня спортсмены рассказали, как питаются в исправительной колонии №4 Белгородской области.

Всё о скандале с участием Кокорина и Мамаева

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Все комментарии
СуКины дети
СуКины дети
   429 / 809
вчера в 23:54
Палыч их воспитает!
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   40 / 809
вчера в 22:52
Ждём.
Faustello
Faustello
   2 / 809
вчера в 20:49
Пацаны откинутся и контракты на остуливание чиновников начнут получать, чуть поработают своё агенство откроют, Заболотного подтянут охранником, Глушакова и Гулиева на расширение числа агентов в полях )))
Nikola45
Nikola45
   87 / 809
вчера в 20:46
Ждем Саша в ворота Пака голов 20 ))
Начнешь играть помни что Пак болельщик Тарасовки и друг Федуна!
Fleischjager
Fleischjager
   269 / 809
вчера в 20:20
держись Санек держись ЗЕНИТ своих не бросает
Footbolista
Footbolista ответил Я НЕНАВИЖУ спартак
   7 / 809
вчера в 20:04
Может...но не так дешево...
Mario84
Mario84
   660 / 809
вчера в 19:52
Я очень надеюсь, что они будут умирать на поле и на тренировках. Иначе они просто идиоты.
Ленар Мутыгуллин
Ленар Мутыгуллин
вчера в 19:50
Им надо было правосудие как у Симпсона
Я НЕНАВИЖУ спартак
Я НЕНАВИЖУ спартак ответил Footbolista
   112 / 809
вчера в 19:43
Уголовникам нет места в российском футболе...плохой пример для подрастающего поколения...
Та ладно не гони, каждый может попасть.
ДАША Д
ДАША Д
   122 / 809
вчера в 19:40
Втордив их ждёт.
Karkaz
Karkaz
   405 / 809
вчера в 19:30
Тем более после того, как узнали что за работу платят 11 тыс. рубликов
Footbolista
Footbolista
   7 / 809
вчера в 19:24
Уголовникам нет места в российском футболе...плохой пример для подрастающего поколения...
Absinthe5
Absinthe5
   308 / 809
вчера в 19:23
На зоне только и говорят, что о будущем)
Питер Ман
Питер Ман
   24 / 809
вчера в 19:17
Кокорин ещё за Зенит забьет не раз Федунятнику и ростовам пердивным, ну а Мамаева предал галицкий мешок, желаю ему найти крепкую команду, например Оренбург, и отомстить мешку
cska plus
cska plus
   13 / 809
вчера в 19:12
Жаль, что чиновника инвалидом не сделали.
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