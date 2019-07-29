Кокорин: «Хотелось бы, чтобы в колонию вернули кур-гриль»

вчера, 19:38

Форвард «Зенита» и хавбек «Краснодара» рассказали, как питаются в исправительной колонии №4 Белгородской области, куда они были переведены из московского СИЗО-2 «Бутырка» 4 июля.

Мамаев:

В «Бутырке» мы почти не ели то, что разносили. Потому что там можно платные горячие обеды заказывать, передачки там есть. Так что всего хватало. Зачем там было баланду хлебать? Тут по-другому: мы ходим в столовую со всеми, в ларьке покупаем кое-что на перекус.

Кокорин:

А почему ты про пельмени не рассказываешь? Тут прекрасные пельмени можно в «столе заказов» приобрести. Пирожки как-то покупали. Они в ларьке по 30 рублей, вкусные очень. Раньше тут продавали еще кур-гриль, но мы на них не попали. Сейчас почему-то их не продают. Хотелось бы, чтобы вернули.

Ранее спортсмены заявили, что планируют вернуться в футбол.

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