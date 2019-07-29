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Кокорин: «Хотелось бы, чтобы в колонию вернули кур-гриль»

вчера, 19:38

Форвард «Зенита» Александр Кокорин и хавбек «Краснодара» Павел Мамаев рассказали, как питаются в исправительной колонии №4 Белгородской области, куда они были переведены из московского СИЗО-2 «Бутырка» 4 июля.

Мамаев:

В «Бутырке» мы почти не ели то, что разносили. Потому что там можно платные горячие обеды заказывать, передачки там есть. Так что всего хватало. Зачем там было баланду хлебать? Тут по-другому: мы ходим в столовую со всеми, в ларьке покупаем кое-что на перекус.

Кокорин: 

А почему ты про пельмени не рассказываешь? Тут прекрасные пельмени можно в «столе заказов» приобрести. Пирожки как-то покупали. Они в ларьке по 30 рублей, вкусные очень. Раньше тут продавали еще кур-гриль, но мы на них не попали. Сейчас почему-то их не продают. Хотелось бы, чтобы вернули.

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Всё о скандале с участием Кокорина и Мамаева

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka ответил ЮЗИК
   76 / 809
вчера в 21:54
Про футбол они уже не думают
они и не думали
dzvinka
dzvinka
   76 / 809
вчера в 21:54
...нда
ЮЗИК
ЮЗИК
   235 / 809
вчера в 21:51
Про футбол они уже не думают
Знатог
Знатог
   667 / 809
вчера в 21:31
Неплохо там, в лагере труда и отдыха. Ещё икру чёрную и красную, шампанское. Аттракцион ударь стулом начальника. И прочие восстановительные мероприятия. А потом с новыми силами на поле.
RWHM
RWHM
вчера в 21:04
А про петушков уже кто нибудь шутил? )
Добряк
Добряк
   688 / 809
вчера в 20:59
С такими ряхами только пирожки трескать. Какой футбол!?...
Faustello
Faustello
   2 / 809
вчера в 20:46
Просто улыбнуло ))
foxcon
foxcon
   672 / 809
вчера в 20:44
Вот что в голове у наших "прославленных" футболёров куры гриль.о каком футбольном развитии в России можно говорить после такого...
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   69 / 809
вчера в 20:31
А ещё шампанское, девочек и косячки
Karkaz
Karkaz
   405 / 809
вчера в 20:31
Я смотрю они там кайфуют во всю) Кто то хочет быстрее выбраться от туда, Кокорину кур-гриль не хватает.
EAGinLE
EAGinLE
   31 / 809
вчера в 20:10
Как бы из вас самих там цыплят-табака не сделали .
Twisted
Twisted
   493 / 809
вчера в 20:06
Как бы из вас двоих там кур гриль не приготовили
Gessenschaft
Gessenschaft
   92 / 809
вчера в 19:59
АГА... КУРОЧЕК ГРИЛЬ, БЛЭК ДЖЕК, А ТАКЖЕ ЖЕНЩИН ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ...
BAHbKA BCTAHbKA
BAHbKA BCTAHbKA
   225 / 809
вчера в 19:57
Чувствую кокорин сам как пельмень станет.
баба яга ЗА
баба яга ЗА
   592 / 809
вчера в 19:50
Вкусные очень пирожки, пельмени, верните куры-гриль... Да их оттуда не выгонишь после окончания срока. Будут имитировать побег, чтобы ещё добавили)
ALEX26659
ALEX26659
   392 / 809
вчера в 19:43
кур убрали ...зато двух петушков завезли
Я НЕНАВИЖУ спартак
Я НЕНАВИЖУ спартак
   112 / 809
вчера в 19:42
жесть
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