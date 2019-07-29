Медведев: «Каждый соперник выходит на „Зенит“ с особенным настроем»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев доволен стартовыми результатами команды в РПЛ .

Мы удовлетворены тем, что набрали девять очков из девяти. Особенно на фоне того, что старт сезона после чемпионства очень непрост - можно посмотреть на «Локомотив», который на старте прошлого сезона в трех турах не мог выиграть. С другой стороны, мы видим, что каждый соперник выходит на «Зенит» с особенным настроем, что неудивительно - против чемпионов всегда играют с удвоенной отдачей и энергией.

Все три матча были непростыми. С «Оренбургом» даже быстрый гол не сделал игру легче, этот клуб не случайно в прошлом сезоне занял седьмое место.