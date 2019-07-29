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Медведев: «Каждый соперник выходит на „Зенит“ с особенным настроем»

вчера, 22:11

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев доволен стартовыми результатами команды в РПЛ.

Мы удовлетворены тем, что набрали девять очков из девяти. Особенно на фоне того, что старт сезона после чемпионства очень непрост - можно посмотреть на «Локомотив», который на старте прошлого сезона в трех турах не мог выиграть. С другой стороны, мы видим, что каждый соперник выходит на «Зенит» с особенным настроем, что неудивительно - против чемпионов всегда играют с удвоенной отдачей и энергией.

Все три матча были непростыми. С «Оренбургом» даже быстрый гол не сделал игру легче, этот клуб не случайно в прошлом сезоне занял седьмое место. 

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Хороший Малый
Хороший Малый
   178 / 809
сегодня в 00:11
«Зенит» ведёт переговоры о трансфере полузащитника «Барселоны» Малкома, сообщает Goal.com.

По информации источника, петербургский клуб предлагает 22-летнему футболисту контракт, согласно которому его зарплата в «Зените» составит около € 6,5 млн. На данный момент Малком получает в «Барселоне» примерно € 4 млн за сезон.

Ранее сообщалось, что в услугах Малкома заинтересован ряд европейских клубов, среди которых лондонские «Арсенал» и «Тоттенхэм Хотспур» и дортмундская «Боруссия». За своего игрока «Барселона» хочет выручить не менее € 40 млн.

Малком является воспитанником «Коринтианса», цвета которого защищал с 2013 по 2015 год, после чего перебрался в «Бордо». Прошлым летом хавбек был близок к переходу в «Рому», однако «Барселоне» удалось перехватить его. В минувшем сезоне бразилец провёл 15 матчей в испанской Примере, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.
Морозовский
Морозовский ответил Faustello
   4 / 809
вчера в 23:34
Это же уму не постижимо, со своим дублем который сам себе практически забивает ещё и судеек заряжать )))
Значит, кому-то это нужно!
Юрий Климов 1
Юрий Климов 1 ответил Faustello
   268 / 809
вчера в 23:33
Это же уму не постижимо, со своим дублем который сам себе практически забивает ещё и судеек заряжать )))
Классный пас выдал игрок Оренбурга на 8 секунде матча...……..
Юрий Климов 1
Юрий Климов 1 ответил Sully
   268 / 809
вчера в 23:31
на лидеров чемпионата все выкладываются на 100%, когда играют с аутсайдерами вроде спартака частенько расслабляют булки
    Faustello
    Faustello ответил Морозовский
       2 / 809
    вчера в 23:30
    Та, позоооооооорище!
    Это же уму не постижимо, со своим дублем который сам себе практически забивает ещё и судеек заряжать )))
    Морозовский
    Морозовский ответил Faustello
       4 / 809
    вчера в 23:23
    Стыдно за Зенит, уж с таким то составом могли бы судеек и не прикармливать. Стыдоба!
    Та, позоооооооорище!
    Sully
    Sully
       203 / 809
    вчера в 23:15
    на лидеров чемпионата все выкладываются на 100%, когда играют с аутсайдерами вроде спартака частенько расслабляют булки
    RussianMango
    RussianMango
       49 / 809
    вчера в 23:13
    Еще и с каким настроем.....настраиваются на удаления, пенальти и прикормленного судью...готовы ко всему.
    Faustello
    Faustello
       2 / 809
    вчера в 23:04
    Стыдно за Зенит, уж с таким то составом могли бы судеек и не прикармливать.
    Стыдоба!
    Морозовский
    Морозовский
       4 / 809
    вчера в 23:00
    ПОЗОР "ЗенитУ"!
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       19 / 809
    вчера в 22:51
    Бред, очередной бред медведева. Но пипл хавает
    Морозовский
    Морозовский
       4 / 809
    вчера в 22:42
      Морозовский
      Морозовский
         4 / 809
      вчера в 22:40
      Шмурдяк - красава! Гнобит судейство Зенитавцкае и ВАР четыре пары глаз говорит "зеньке" пендаль не заметит!
      Морозовский
      Морозовский
         4 / 809
      вчера в 22:29
        Юрий Климов 1
        Юрий Климов 1
           268 / 809
        вчера в 22:21
        Седьмое место Оренбурга это не случайно, а вот проигранные все ПЯТЬ матчей Зенитке это случайность - добавил Медведев.
        Николай 86
        Николай 86
           125 / 809
        вчера в 22:18
        Правду говорит, настрой особенный. Оренбург вот выходит с праздничным, потирая руки. Для них матчи с Зенитом как тринадцатая зарплата
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