Медведев: «Каждый соперник выходит на „Зенит“ с особенным настроем»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев доволен стартовыми результатами команды в РПЛ.
Мы удовлетворены тем, что набрали девять очков из девяти. Особенно на фоне того, что старт сезона после чемпионства очень непрост - можно посмотреть на «Локомотив», который на старте прошлого сезона в трех турах не мог выиграть. С другой стороны, мы видим, что каждый соперник выходит на «Зенит» с особенным настроем, что неудивительно - против чемпионов всегда играют с удвоенной отдачей и энергией.
Все три матча были непростыми. С «Оренбургом» даже быстрый гол не сделал игру легче, этот клуб не случайно в прошлом сезоне занял седьмое место.
По информации источника, петербургский клуб предлагает 22-летнему футболисту контракт, согласно которому его зарплата в «Зените» составит около € 6,5 млн. На данный момент Малком получает в «Барселоне» примерно € 4 млн за сезон.
Ранее сообщалось, что в услугах Малкома заинтересован ряд европейских клубов, среди которых лондонские «Арсенал» и «Тоттенхэм Хотспур» и дортмундская «Боруссия». За своего игрока «Барселона» хочет выручить не менее € 40 млн.
Малком является воспитанником «Коринтианса», цвета которого защищал с 2013 по 2015 год, после чего перебрался в «Бордо». Прошлым летом хавбек был близок к переходу в «Рому», однако «Барселоне» удалось перехватить его. В минувшем сезоне бразилец провёл 15 матчей в испанской Примере, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.
По информации источника, петербургский клуб предлагает 22-летнему футболисту контракт, согласно которому его зарплата в «Зените» составит около € 6,5 млн. На данный момент Малком получает в «Барселоне» примерно € 4 млн за сезон.
Ранее сообщалось, что в услугах Малкома заинтересован ряд европейских клубов, среди которых лондонские «Арсенал» и «Тоттенхэм Хотспур» и дортмундская «Боруссия». За своего игрока «Барселона» хочет выручить не менее € 40 млн.
Малком является воспитанником «Коринтианса», цвета которого защищал с 2013 по 2015 год, после чего перебрался в «Бордо». Прошлым летом хавбек был близок к переходу в «Рому», однако «Барселоне» удалось перехватить его. В минувшем сезоне бразилец провёл 15 матчей в испанской Примере, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.
Стыдоба!
Стыдоба!