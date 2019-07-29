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Мамаев: «Мы на воле трудились раз в сто больше, чем в тюрьме»

вчера, 18:42

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев рассказал о работе в колонии.

Мы на воле трудились раз в сто больше, чем тут. Да, мы не выполняли такую примитивную работу, как сейчас. Но казна тогда пополнялась в разы больше от налогов. Тут мы зарабатываем 11 тысяч в месяц, по крайней мере нам обещали такую зарплату, но мы ее еще не успели получить.

Выглядит все так. Тебе приносят комбинезоны (их называют «касперами»), которые сшили ребята в швейном цеху. Каждый нужно правильно сложить, засунуть в пакет. Набираешь 50 таких пакетов со сложенными «касперами» и укладываешь их в большой мешок. Завязываешь и отдаешь. Не трудно. Смена с 8.00 до 18.00, но ты можешь выполнить норму быстрее и освободиться. 

Всё о скандале с участием Кокорина и Мамаева

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Все комментарии
minai
minai
   105 / 809
вчера в 23:58
11 (одиннадцать) тыщ !! Да это мечта огромного числа россиян, находящихся на воле.
Морозовский
Морозовский
   4 / 809
вчера в 23:43
Ребята отдыхают!
АНИЩ
АНИЩ ответил Rattlehead
вчера в 23:00
Юридическое равенство? При капитализме везде действует неизменный принцип – власть денег т.е. чем их больше, тем больше власти. "Свободные выборы" и прочие атрибуты "демократии" - не более чем хорошо поставленный спектакль, от результатов которого зависит чуть более, чем ничего. Через своих марионеток в органах власти, "выбранных" на подобном спектакле, капиталисты пишут нужные им законы, и в случае необходимости могут или ограничить или вовсе отменить так называемые «гражданские свободы», и мнение народа на этот счет их интересует ровно никак.
Что то только не придумают бестолковые леваки, чтобы опрадать свою немощность)) Изыди, комми
В любом случае развитый капитализм лучше убогого совка
Шуnя771
Шуnя771
   29 / 809
вчера в 22:58
Ещё бы дали возможность прожить на эти 11 тыщ... Как большинство пенсионеров... Хотя это уже не футбол и не здесь...
Знатог
Знатог
   667 / 809
вчера в 21:41
Я тоже на на воле тружусь больше, чем в тюрьме. Потому как ещё не сидел.
Знатог
Знатог
   667 / 809
вчера в 21:40
Росстат зафиксировал рост бедности. Потому что Кокорин и Мамаев сели и казну не пополняют.
dzvinka
dzvinka
   76 / 809
вчера в 21:33
хорошо что д***** к швейным машинам не пустили, ато были бы убытки "казне"... им только вот по пакетам фасовать, да бутылки с шампанским открывать... что еще умеют.
EAGinLE
EAGinLE
   31 / 809
вчера в 21:10
Получали раз в 1000 больше это точно , а вот насчёт "работали " сомневаюсь .
Евгений Быстров
Евгений Быстров
   350 / 809
вчера в 20:49
Зато эта "примитивная" работа делает из вас людей
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответил mahb9ik
   350 / 809
вчера в 20:49
Может,доживем до этого момента?
mihaluch
mihaluch
   59 / 809
вчера в 20:46
Мамаев,что на воле после игр и тренировок шёл к домне чугун выплавлять?
Rattlehead
Rattlehead ответил Так Себе Аналитик
   148 / 809
вчера в 20:45
Основа капитализма - защита частной собственности, свобода предпринимательства и юридическое равенство. У нас капитализм именно и не развивается потому, что эти правила не соблюдаются.
Юридическое равенство? При капитализме везде действует неизменный принцип – власть денег т.е. чем их больше, тем больше власти. "Свободные выборы" и прочие атрибуты "демократии" - не более чем хорошо поставленный спектакль, от результатов которого зависит чуть более, чем ничего. Через своих марионеток в органах власти, "выбранных" на подобном спектакле, капиталисты пишут нужные им законы, и в случае необходимости могут или ограничить или вовсе отменить так называемые «гражданские свободы», и мнение народа на этот счет их интересует ровно никак.
Apsny
Apsny
   502 / 809
вчера в 20:33
О, на людей стали похожи).

Немало кого надо посадить и заставлять работать...
ОЛЛС
ОЛЛС
   204 / 809
вчера в 20:25
Вот и продолжали бы трудиться во благо спорта,а не выплескивать свое хамство и хулиганить в моем городе.
Брулин
Брулин
   52 / 809
вчера в 20:23
Желающих сесть до ноября стало заметно больше.такой шанс с миллионерами задружиться)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Rattlehead
   1 / 809
вчера в 20:17
Везде воруют, где-то больше, где-то меньше.Это основа капитализма.
Основа капитализма - защита частной собственности, свобода предпринимательства и юридическое равенство. У нас капитализм именно и не развивается потому, что эти правила не соблюдаются.
mahb9ik
mahb9ik
   395 / 809
вчера в 20:17
Жаль что это показуха, так бы всех чинуш особенно солнцеликого и збс было бы, но этого небудет, к сожалению
Rattlehead
Rattlehead ответил Ministri Krasnodar
   148 / 809
вчера в 20:10
Чё вы радуетесь ? Тому,что чувак за драку в тюрьму попал? У нас чинуши страну разворовали ,а тут прям особо опасного посадили...
Везде воруют, где-то больше, где-то меньше.Это основа капитализма.
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar
   314 / 809
вчера в 19:50
Чё вы радуетесь ? Тому,что чувак за драку в тюрьму попал? У нас чинуши страну разворовали ,а тут прям особо опасного посадили...
амурец
амурец
   119 / 809
вчера в 19:35
Вот и натрудились
Absinthe5
Absinthe5
   308 / 809
вчера в 19:28
Миллионер - упаковщик комбезов. Все-таки, справедливое наказание)
JackNorz
JackNorz
   530 / 809
вчера в 19:27
Тоже мне труженники
bio
bio
   645 / 809
вчера в 19:26
Радуйся, сиди смирно и отдыхай, когда ещё так шанс выпадет!)))))
OLESOCC
OLESOCC
   185 / 809
вчера в 19:26
Эт тебе не в футбол играть, здесь головой думать надо!.
морозз
морозз
   14 / 809
вчера в 19:26
Не в ту колонию попал, под Магаданом лес рубить вот куда надо было...вот где бы почувствовал приятную усталость в теле!
Бабка в кедах
Бабка в кедах
   34 / 809
вчера в 19:19
Сынок не знает как трудятся в 100 раз больше.
Спагетти
Спагетти
   259 / 809
вчера в 19:15
Я то думаю почему народ в России беднеет и становится труднее жить, а это оказывается эти два гаврика казну перестали пополнять:)))
За адекватность
За адекватность
   32 / 809
вчера в 19:08
"Но казна тогда пополнялась в разы больше от налогов." Золотой человек
епт, даже в местах не столь отдаленных о России и ее казне думает. Не бережешь себя, "Смена с 8.00 до 18.00, но ты можешь выполнить норму быстрее и освободиться. ", ну так отдохнуть тебе нужно. У меня у тещи пенсия 9000 на руки, всю жизнь поваром в школе работала, а ты бы вместе с корешем могли бы все, что заработаете в неволе в детский дом перечислить., пользы больше было бы, чем языком трепать. ИМХО.
particular
particular
   8 / 809
вчера в 19:04
Раньше труд был неоправданно переплачен... Теперь тупая работа пропорциональна заработку и нет времени и возможности на глупости и дуроломство...
Жизнь выравнивает ситуацию тогда, когда бестолочи теряют берега и разум...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   66 / 809
вчера в 19:02
Да скорее бы уже все закончилось. Вышли на волю и казна была бы полна.
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