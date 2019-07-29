Мамаев: «Мы на воле трудились раз в сто больше, чем в тюрьме»

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев рассказал о работе в колонии.
Мы на воле трудились раз в сто больше, чем тут. Да, мы не выполняли такую примитивную работу, как сейчас. Но казна тогда пополнялась в разы больше от налогов. Тут мы зарабатываем 11 тысяч в месяц, по крайней мере нам обещали такую зарплату, но мы ее еще не успели получить.
Выглядит все так. Тебе приносят комбинезоны (их называют «касперами»), которые сшили ребята в швейном цеху. Каждый нужно правильно сложить, засунуть в пакет. Набираешь 50 таких пакетов со сложенными «касперами» и укладываешь их в большой мешок. Завязываешь и отдаешь. Не трудно. Смена с 8.00 до 18.00, но ты можешь выполнить норму быстрее и освободиться.
В любом случае развитый капитализм лучше убогого совка
В любом случае развитый капитализм лучше убогого совка
Немало кого надо посадить и заставлять работать...
Немало кого надо посадить и заставлять работать...
епт, даже в местах не столь отдаленных о России и ее казне думает. Не бережешь себя, "Смена с 8.00 до 18.00, но ты можешь выполнить норму быстрее и освободиться. ", ну так отдохнуть тебе нужно. У меня у тещи пенсия 9000 на руки, всю жизнь поваром в школе работала, а ты бы вместе с корешем могли бы все, что заработаете в неволе в детский дом перечислить., пользы больше было бы, чем языком трепать. ИМХО.
епт, даже в местах не столь отдаленных о России и ее казне думает. Не бережешь себя, "Смена с 8.00 до 18.00, но ты можешь выполнить норму быстрее и освободиться. ", ну так отдохнуть тебе нужно. У меня у тещи пенсия 9000 на руки, всю жизнь поваром в школе работала, а ты бы вместе с корешем могли бы все, что заработаете в неволе в детский дом перечислить., пользы больше было бы, чем языком трепать. ИМХО.
Жизнь выравнивает ситуацию тогда, когда бестолочи теряют берега и разум...
Жизнь выравнивает ситуацию тогда, когда бестолочи теряют берега и разум...