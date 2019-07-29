Быстров готов стать тренером «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» отметил, что он готов возглавить «красно-белых».

«Спартак» пока плывет. Сложности испытывает главный тренер, все камни летят в его сторону, он уязвим. Видно, что все идет не по тому плану, что он хотел. В «Спартаке» сложно работать, Кононов пока не справляется с давлением.

Кто мог бы его сменить? Аленичев, Шалимов тоже готов. Хотел бы я работать наставником «Спартака»? Конечно, готов.