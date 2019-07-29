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Быстров готов стать тренером «Спартака»

вчера, 20:08

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров отметил, что он готов возглавить «красно-белых».

«Спартак» пока плывет. Сложности испытывает главный тренер, все камни летят в его сторону, он уязвим. Видно, что все идет не по тому плану, что он хотел. В «Спартаке» сложно работать, Кононов пока не справляется с давлением.

Кто мог бы его сменить? Аленичев, Шалимов тоже готов. Хотел бы я работать наставником «Спартака»? Конечно, готов.

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Все комментарии
kastites
kastites
   110 / 809
вчера в 23:39
Брехня
Fleischjager
Fleischjager ответил Байкал-38
   269 / 809
вчера в 23:16
Все уже просто угорают над тем, что происходит в команде в 21 веке!!!
это уже не команда а просто сборище
Ладожский
Ладожский
   23 / 809
вчера в 23:08
Хороший будет тренер, главное, предатель и нытик.
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев ответил Блоссия
   138 / 809
вчера в 22:53
Хорошо еще, что нет версии судьбы Кокорина и Мамаева с более длительным сроком)))
даже в мыслях не было)))
Блоссия
Блоссия ответил Мишаня Дмитриев
   512 / 809
вчера в 22:40
Блоссия сколько лет сколько зим?))) тебе по просьбе пиркмана бан на несколько лет дали?))) или просто некогда было?
Хорошо еще, что нет версии судьбы Кокорина и Мамаева с более длительным сроком)))
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев ответил Блоссия
   138 / 809
вчера в 22:21
Браво! Точнее не скажешь))
Блоссия сколько лет сколько зим?))) тебе по просьбе пиркмана бан на несколько лет дали?))) или просто некогда было?
Чист
Чист
   554 / 809
вчера в 22:18
Шалимовы Оленевы да ещё Быстров что они сделали такого что бы Спартак тренировать -языком болтать все мастера
Sysanin101
Sysanin101
   106 / 809
вчера в 22:11
Ну, да! Только Быстрова и не хватало в Спартаке.
Ему там делать НЕЧЕГО!
Не дорос до Спартака.
ABir
ABir
   153 / 809
вчера в 21:46
Только если в Футбольном менеджере
Юрий Климов 1
Юрий Климов 1
   268 / 809
вчера в 21:43
А по щам?
Блоссия
Блоссия ответил Спартач-болельщик
   512 / 809
вчера в 21:41
...переводчиком пойду работать , английский я знаю .....( из кинофильма Джентльмены удачи )......
Браво! Точнее не скажешь))
KURUM
KURUM
   489 / 809
вчера в 21:35
Идиот..
25процентный клоун
25процентный клоун
   19 / 809
вчера в 21:35
Кононов справится
ekliziast
ekliziast
   215 / 809
вчера в 21:30
Упаси, помилуй Бог, от такого тренера.
ОЛЛС
ОЛЛС
   204 / 809
вчера в 21:29
Молодой,перспективный.
VV V
VV V
   114 / 809
вчера в 21:29
Нормальный ход.....Вова что, в себя поверил ???
Leha-ha50
Leha-ha50
   5 / 809
вчера в 21:16
А может в Питер вместо Семака???
ermak6848
ermak6848
   166 / 809
вчера в 21:15
БЫСТРОВова давай - начинай...
Байкал-38
Байкал-38
   10 / 809
вчера в 21:15
Все уже просто угорают над тем, что происходит в команде в 21 веке!!!
Faustello
Faustello
   2 / 809
вчера в 21:08
Я согласен со всеми тремя вариантами, поржём )))
Ладожский
Ладожский
   23 / 809
вчера в 21:05
Главное, любит свиней.
Ильдар Яруллин
Ильдар Яруллин
   471 / 809
вчера в 20:57
Видел Быстрова в качестве эксперта на МатчТВ. Такой мямли и неуверенного "эксперта" я еще не видел. Врагу не пожелаешь такого тренера.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   66 / 809
вчера в 20:50
Ну Вовик это уж слишком😱😱😱...
С детства за Тун
С детства за Тун
   6 / 809
вчера в 20:46
Сколько желающих скинуть пиджака.
ДАША Д
ДАША Д
   122 / 809
вчера в 20:41
Сейчас любой вариант лучше нынешнего.
RussianMango
RussianMango
   49 / 809
вчера в 20:32
В зенит тебе надо...там есть где развернуться.
Leha-ha50
Leha-ha50
   5 / 809
вчера в 20:28
В очередь , Вова, в очередь!!! За Шалимовым будешь!!!
оТБАКЛАНЕНЫЕ
оТБАКЛАНЕНЫЕ
   70 / 809
вчера в 20:27
Федун продай клуб,не то реально скоро ФНЛ не за горами(((
Уже не смешно как то((((
clop
clop
   165 / 809
вчера в 20:24
Хорошая мысль, Володя. Давай переходи от слов к делу. Если нужна тренерская лицензия, то постарайся получить ее в ближашее время. Думаю, что Дюков поспособствует тому, чтобы выдать лицензию по ускоренной программе. Не упусти свой шанс сменить Пиджака на тренерском мостике. И тогда Пердив будет для спартака неотвратим !!
cska plus
cska plus
   13 / 809
вчера в 20:22
Ахахах! Кто ещё? Следущий вызов за губошлёпом и он захочет стать тренером, что за секта такая.
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