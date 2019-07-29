Быстров готов стать тренером «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров отметил, что он готов возглавить «красно-белых».
«Спартак» пока плывет. Сложности испытывает главный тренер, все камни летят в его сторону, он уязвим. Видно, что все идет не по тому плану, что он хотел. В «Спартаке» сложно работать, Кононов пока не справляется с давлением.
Кто мог бы его сменить? Аленичев, Шалимов тоже готов. Хотел бы я работать наставником «Спартака»? Конечно, готов.
Ему там делать НЕЧЕГО!
Не дорос до Спартака.
Ему там делать НЕЧЕГО!
Не дорос до Спартака.
Уже не смешно как то((((
Уже не смешно как то((((