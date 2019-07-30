Билялетдинов: «Последние год-два было невыносимо смотреть на игру „Рубина“»

Бывший главный тренер «Рубина» поделился впечатлениями от первых матчей казанцев в этом сезоне. Команда после трех туров РПЛ занимает третью строчку в турнирной таблице.

Конечно, я рад за «Рубин». Получится ли у Шаронова дальше — покажет время, но желание играть в атаку радует, хотя игра в пять защитников по-своему тоже интересна, о вкусах не спорят, как говорится. Конечно, крен в атаку понятен, потому что последние год-два было невыносимо смотреть на игру казанской команды, когда пять защитников здесь, пять защитников там, а двое атакуют пятерых, но с другой стороны — это достижение результата, важнейший критерий работы коллектива, но я никого не осуждаю, каждый идет своим путем.

Болельщики ходят на футбол, несмотря на погоду? В ожидании хорошей игры погоду не замечаешь, оделся и ждешь зрелища. Если тенденция сохранится и дальше, то можно порадоваться, футбол же для зрителей. Можно и насильно загонять, как это было несколько лет назад, был такой период. Народ идет — это надо ценить, руководство клуба и Шаронов понимают, что эту планку надо держать, потому что 3 тысячи на стадионе, где 45 тысяч — это что-то. На «Казань-Арене» комфортнее, чем на «Центральном», еще и погода была плохая в матче с «Ахматом», но болельщики пришли. Значит, люди проголосовали ногами, соскучились. Поклонникам «Рубина» есть с чем сравнивать, приглашали и испанского тренера, и Бердыева возвращали, но результата не было. Сейчас же идет волна болельщиков, ее надо ловить. На хоккей ходят в Казани, если еще и футбол вернется, то будет еще лучше.