Мостовой: «Самедов спокойно мог бы еще год-два играть»

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал решение экс-полузащитника красно-белых завершить профессиональную карьеру.

Самедов спокойно мог бы ещё год-два играть. Через некоторое время после завершения карьеры думаешь: «Ёлки-палки, мог ещё выступать». Я всегда ставлю в пример Игнашевича в нашем чемпионате. Свежие примеры – Иванович и Чорлука, которые являются лучшими защитниками лиги. Но сейчас такое время, что уйти можно в любой момент, потому что деньги заработаны хорошие. Раньше нужно было на коленках бегать и ждать, когда кто-то ещё что-нибудь даст.