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Мостовой: «Самедов спокойно мог бы еще год-два играть»

сегодня, 17:07

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал решение экс-полузащитника красно-белых Александра Самедова завершить профессиональную карьеру.

Самедов спокойно мог бы ещё год-два играть. Через некоторое время после завершения карьеры думаешь: «Ёлки-палки, мог ещё выступать». Я всегда ставлю в пример Игнашевича в нашем чемпионате. Свежие примеры – Иванович и Чорлука, которые являются лучшими защитниками лиги. Но сейчас такое время, что уйти можно в любой момент, потому что деньги заработаны хорошие. Раньше нужно было на коленках бегать и ждать, когда кто-то ещё что-нибудь даст.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   65 / 806
сегодня в 18:49
Сыт по горло Спартаком После Спартака уже футбол не футбол.
Garrincha58
Garrincha58
   218 / 806
сегодня в 18:48
смотрел сейчас мельком матч тв там Мостовой опять балоболит выглядит как бич не стриженный весь уже седой и не бритый как можно допускать такие рожи на ТВ
VIPded
VIPded
   58 / 806
сегодня в 17:52
в Спартаке так мог бы еще лет 10 играть. Ничего не изменилось бы...)))
ermak6848
ermak6848
   178 / 806
сегодня в 17:26
пора писать мемуары " Я не забил Гол - сплю плохо..."
Не спартак
Не спартак
   147 / 806
сегодня в 17:10
После спартака уже не играют, а хотят в футбол.
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