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Ринат Билялетдинов: «Я не удивлен, что Самедов завершил карьеру»

сегодня, 17:11

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Ринат Билялетдинов прокомментировал решение полузащитника Александра Самедова завершить профессиональную карьеру футболиста.

Знал о его решении ещё до того, как Сашка решил объявить об этом на всю страну. Удивляться тут нечему. В таком возрасте игрок решает сам за себя. 

Станислав Черчесов сказал, что он мог ещё поиграть? Явно он не с потолка берёт такие вещи. Но Самедову виднее, может он или нет, очевидно, он почувствовал, что организм исчерпал свои ресурсы. В таком случае лучше не мучить себя и уйти красиво.

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Все комментарии
itujan
itujan
   45 / 806
сегодня в 19:11
А чего ему еще ловить?
Swinsi
Swinsi
   79 / 806
сегодня в 17:14
Так пора, да еще и в спартаке отбили желание играть.
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