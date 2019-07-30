Ринат Билялетдинов: «Я не удивлен, что Самедов завершил карьеру»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» прокомментировал решение полузащитника завершить профессиональную карьеру футболиста.

Знал о его решении ещё до того, как Сашка решил объявить об этом на всю страну. Удивляться тут нечему. В таком возрасте игрок решает сам за себя.

Станислав Черчесов сказал, что он мог ещё поиграть? Явно он не с потолка берёт такие вещи. Но Самедову виднее, может он или нет, очевидно, он почувствовал, что организм исчерпал свои ресурсы. В таком случае лучше не мучить себя и уйти красиво.