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Семак: «Я отношусь к VAR положительно»

сегодня, 12:15

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о своем отношении к системе VAR.

У арбитров с VAR должно быть меньше проблем. Они могут посмотреть спорный эпизод с нескольких ракурсов. Я отношусь к VAR положительно. Плохо, что он пока не на всех матчах, чтобы все были в равных условиях.

«Оренбург» подал жалобу на судейство? Это их право. Вопрос по судейству лучше задавать департаменту судейства — когда свистят руки, когда не свистят. Если бы был VAR, судья мог бы разобраться. Аналогичный момент был в матче «Локомотивом».

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Все комментарии
RussianMango
RussianMango
   48 / 835
сегодня в 13:07
Семак не переживает...Миллер найдет подход и к ВАРу. Будут ВАР отстранять от игр за лазурные ошибки.
ошалевший
ошалевший ответил Так Себе Аналитик
   424 / 835
сегодня в 13:06
Главный федун "Спартака" Леонид рассказал о своем отношении к системе VAR. "Я отношусь к VAR отрицательно. Есть альтернатива лучше. В матче с "Сочи" мы тестировали Москалева, и он хорошо проявил себя." "Москалева гораздо проще установить на матч, чем систему VAR, и он обходится дешевле в обслуживании, если брать абонемент на сезон, как обычно делаем мы в "Спартаке". Большое премущество Москалева над VAR в том, что ему не нужно смотреть спорный эпизод ни с одного ракурса." "Я отношусь к Москалеву положительно. Плохо, что он пока не на всех наших матчах."
за игру рукой игрока тамбова пенальти нет,за такую же руку игрока оренбурга судья назначает пенальти,второе-вроде федун всегда был за вар,единственное где он был против это увеличения команд,не придумывай
тумба-юмба
тумба-юмба
   258 / 835
сегодня в 12:57
А как задали семаку вопрос про матч с оренбургом,тут же заюлил,когда свистят,когда не свистят.Тьфу,двуликий Янус.
ОЛЛС
ОЛЛС
   138 / 835
сегодня в 12:52
Все за справедливый футбол.Во всяком случае VAR хоть как-то сможет бороться с судейским произволом.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   1 / 835
сегодня в 12:42
Главный федун "Спартака" Леонид рассказал о своем отношении к системе VAR.

"Я отношусь к VAR отрицательно. Есть альтернатива лучше. В матче с "Сочи" мы тестировали Москалева, и он хорошо проявил себя."

"Москалева гораздо проще установить на матч, чем систему VAR, и он обходится дешевле в обслуживании, если брать абонемент на сезон, как обычно делаем мы в "Спартаке". Большое премущество Москалева над VAR в том, что ему не нужно смотреть спорный эпизод ни с одного ракурса."

"Я отношусь к Москалеву положительно. Плохо, что он пока не на всех наших матчах."
cska plus
cska plus
   11 / 835
сегодня в 12:30
    drug01
    drug01
       142 / 835
    сегодня в 12:24
    Значит будет туго.!
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