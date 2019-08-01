Семак: «Я отношусь к VAR положительно»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о своем отношении к системе VAR.
У арбитров с VAR должно быть меньше проблем. Они могут посмотреть спорный эпизод с нескольких ракурсов. Я отношусь к VAR положительно. Плохо, что он пока не на всех матчах, чтобы все были в равных условиях.
«Оренбург» подал жалобу на судейство? Это их право. Вопрос по судейству лучше задавать департаменту судейства — когда свистят руки, когда не свистят. Если бы был VAR, судья мог бы разобраться. Аналогичный момент был в матче «Локомотивом».
"Я отношусь к VAR отрицательно. Есть альтернатива лучше. В матче с "Сочи" мы тестировали Москалева, и он хорошо проявил себя."
"Москалева гораздо проще установить на матч, чем систему VAR, и он обходится дешевле в обслуживании, если брать абонемент на сезон, как обычно делаем мы в "Спартаке". Большое премущество Москалева над VAR в том, что ему не нужно смотреть спорный эпизод ни с одного ракурса."
"Я отношусь к Москалеву положительно. Плохо, что он пока не на всех наших матчах."
"Я отношусь к VAR отрицательно. Есть альтернатива лучше. В матче с "Сочи" мы тестировали Москалева, и он хорошо проявил себя."
"Москалева гораздо проще установить на матч, чем систему VAR, и он обходится дешевле в обслуживании, если брать абонемент на сезон, как обычно делаем мы в "Спартаке". Большое премущество Москалева над VAR в том, что ему не нужно смотреть спорный эпизод ни с одного ракурса."
"Я отношусь к Москалеву положительно. Плохо, что он пока не на всех наших матчах."