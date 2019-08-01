Семак: «Я отношусь к VAR положительно»

Главный тренер «Зенита» рассказал о своем отношении к системе VAR .

У арбитров с VAR должно быть меньше проблем. Они могут посмотреть спорный эпизод с нескольких ракурсов. Я отношусь к VAR положительно. Плохо, что он пока не на всех матчах, чтобы все были в равных условиях.