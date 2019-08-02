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Шунич: «„Спартак“ всегда очень силён, но мы способны с ним побороться»

сегодня, 01:14
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоЗавтра в 19:00 Не начался

Защитник «Динамо» Тони Шунич поделился ожиданиями от предстоящего матча со «Спартаком» в 4-м туре РПЛ.

Впереди у нас самый большой матч – дерби со «Спартаком». Они всегда очень сильны, но мы способны с ними побороться. Думаю, будет очень интересная встреча, постараемся забрать одно очко или три.

В составе «Спартака» произошло много изменений, но, возможно, команда будет выглядеть на поле даже лучше, чем в прошлом сезоне. Мне нравятся новые игроки, которые пришли в «Спартак»: Резиуан Мирзов, Зелимхан Бакаев. Они здорово смотрелись, когда выступали в других клубах. Посмотрим, что у них получится в «Спартаке», где давление гораздо выше. Со временем всё станет понятно.

Матч, запланированный на 3 августа, мог быть перенесён. Однако, по словам заместителя мэра Москвы Александра Горбенко, встреча пройдёт в намеченное время.

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Jeck Denielse
Jeck Denielse
   13 / 839
сегодня в 02:42
Хватит уже "мы можем побороться".....пора и выигрывать начинать......
Что это за статистика.....??
Последние 10 игр между командами - лишь 1 победа "Динамо"...и то 1:0...и то с пенальти....
Пора....пора господа...
Izmar
Izmar
сегодня в 01:55
Вся сила свиней в судьях, но и они стали бояться гнева народного.
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