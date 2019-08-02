Шунич: «„Спартак“ всегда очень силён, но мы способны с ним побороться»

Защитник «Динамо» Тони Шунич поделился ожиданиями от предстоящего матча со «Спартаком» в 4-м туре РПЛ.
Впереди у нас самый большой матч – дерби со «Спартаком». Они всегда очень сильны, но мы способны с ними побороться. Думаю, будет очень интересная встреча, постараемся забрать одно очко или три.
В составе «Спартака» произошло много изменений, но, возможно, команда будет выглядеть на поле даже лучше, чем в прошлом сезоне. Мне нравятся новые игроки, которые пришли в «Спартак»: Резиуан Мирзов, Зелимхан Бакаев. Они здорово смотрелись, когда выступали в других клубах. Посмотрим, что у них получится в «Спартаке», где давление гораздо выше. Со временем всё станет понятно.
Матч, запланированный на 3 августа, мог быть перенесён. Однако, по словам заместителя мэра Москвы Александра Горбенко, встреча пройдёт в намеченное время.
Что это за статистика.....??
Последние 10 игр между командами - лишь 1 победа "Динамо"...и то 1:0...и то с пенальти....
Пора....пора господа...
Что это за статистика.....??
Последние 10 игр между командами - лишь 1 победа "Динамо"...и то 1:0...и то с пенальти....
Пора....пора господа...