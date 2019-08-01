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Орлов: «Не знаю, что происходит со „Спартаком“»

сегодня, 16:52

Российский комментатор Геннадий Орлов в эфире «Эха Москвы в Санкт-Петербурге» поделился мнением о положении главного тренера «Спартака» Олега Кононова в московском клубе.

Не знаю, что происходит со «Спартаком», но на поводу у болельщиков никогда нельзя идти. Стоит сейчас Кононову обыграть московское «Динамо» в предстоящем туре, и он будет хороший для болельщиков. Болельщик зависит от результатов, и болельщик болельщику рознь.

Не надо бросаться и менять тренера после двух-трёх туров. Это, например, сделали с Аленичевым, поставив Карреру. Аленичев и Титов набирали к сезону футболистов, их тренировали, готовили. Пришёл Каррера и с этим составом стал чемпионом. После первого тура уволили Аленичева. Ну нельзя так, надо дать тренеру хотя бы год поработать.

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Все комментарии
vadim---1988
vadim---1988
сегодня в 17:33
геннадий сам понял что ляпнул? если бы не убрали аленя, то не видать бы чемпионства как своих ушей....
4RT
4RT
   230 / 833
сегодня в 17:31
А тебе и не за чем это знать. Своему Зениту подпевай.
номер 12
номер 12
   503 / 833
сегодня в 17:28
Народные, у меня к вам вопрос: вы все еще хотите вложиться в "Спартак" в 23 году?
Морозовский
Морозовский
   6 / 833
сегодня в 17:23
Орлов - болельщик "Спартака" со стажем! 😛 Гена "Спартаку" плохого не пожелает!
Шуnя771
Шуnя771
   23 / 833
сегодня в 17:19
"...год поработать."

Нет! Год и день)
Дима Головашич
Дима Головашич
   179 / 833
сегодня в 17:15
Опять чушь несёт за всех болел.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   13 / 833
сегодня в 17:14
99,9999999999 % в Питере считают так же как и Геннадий Сергеевич...
Дайте Кононову работать!!!
альсато
альсато
сегодня в 17:12
Со мною вот что происходит:ко мне мой старый друг не ходит, а ходят в ПРАЗДНОЙ суете разнообразные не те.
С детства за Тун
С детства за Тун ответил Литейный 4
   5 / 833
сегодня в 17:00
Физрук Каррера выехал на багаже Аленя, на юбилее Симоняна и на ручных судьях. Гыгыгы
Поэтому водонос Конте нигде не нужен после тарасовки.
Garrincha58
Garrincha58
   224 / 833
сегодня в 17:00
всё правильно Спартаку пора перестраиваться всё у них будет чики чики, если не в этом сезоне так в следующем точно
Союзник противников
Союзник противников
   49 / 833
сегодня в 16:59
Пустое...Барин решает сердцем и кошельком. Вот,к примеру,группен-руководитель Миллер-его амбиции глобальны,ресурсы бесконтрольны и безграничны.Захочет-милует,захочет-покарает.Газом траванёт,или скормит птичкам.Или уволит и пожалует пару-тройку годовых окладов,как уже было. Монарх!!!
Литейный 4
Литейный 4
   7 / 833
сегодня в 16:57
Физрук Каррера выехал на багаже Аленя, на юбилее Симоняна и на ручных судьях. Гыгыгы
beefs
beefs
   96 / 833
сегодня в 16:56
А кто знает?
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