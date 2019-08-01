Игорь Черевченко: «Беру вину за поражение на себя»

Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко прокомментировал вылет своего клуба из Лиги Европы после поражения от «Нефтчи» в ответном матче квалификации (3:0).
Мы много ошибались в обороне. «Нефтчи» нас обошел по голам. Я не хочу связывать поражение с нехваткой опыта.
Я беру всю вину за поражение на себя. Никаких вопросов ни к судейству, ни к чему-то другому нет. «Нефтчи» заслужили эту победу. Нам надо было реализовывать свои моменты.
Тренер априори отвечает за спортивные результаты команды... а тут он берет ответственность на себя, дак ты и так б**** отвечаеш за это.
Тренер априори отвечает за спортивные результаты команды... а тут он берет ответственность на себя, дак ты и так б**** отвечаеш за это.
Лучше надо бы команду готовить, тогда и результат мог быть другим.
Лучше надо бы команду готовить, тогда и результат мог быть другим.
Здрасьте, как раз в еврокубках именно опыт значит многое. И в первую очередь у неопытных тренеров.
Здрасьте, как раз в еврокубках именно опыт значит многое. И в первую очередь у неопытных тренеров.
Главное подготовь команду к такой же весне как в прошлом году .
Главное подготовь команду к такой же весне как в прошлом году .
Общая невысокая готовность наших клубов и слабые ресурсы туляков - вот истоки поражения... А то, что не добегали и не допрыгали, - это уже мелочи...
Общая невысокая готовность наших клубов и слабые ресурсы туляков - вот истоки поражения... А то, что не добегали и не допрыгали, - это уже мелочи...