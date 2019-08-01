Игорь Черевченко: «Беру вину за поражение на себя»

Главный тренер тульского «Арсенала» прокомментировал вылет своего клуба из Лиги Европы после поражения от «Нефтчи» в ответном матче квалификации (3:0).

Мы много ошибались в обороне. «Нефтчи» нас обошел по голам. Я не хочу связывать поражение с нехваткой опыта.

Я беру всю вину за поражение на себя. Никаких вопросов ни к судейству, ни к чему-то другому нет. «Нефтчи» заслужили эту победу. Нам надо было реализовывать свои моменты.