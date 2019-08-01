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Игорь Черевченко: «Беру вину за поражение на себя»

сегодня, 22:42
НефтчиЛоготип футбольный клуб Нефтчи (Баку)3 : 0Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко прокомментировал вылет своего клуба из Лиги Европы после поражения от «Нефтчи» в ответном матче квалификации (3:0).

Мы много ошибались в обороне. «Нефтчи» нас обошел по голам. Я не хочу связывать поражение с нехваткой опыта.

Я беру всю вину за поражение на себя. Никаких вопросов ни к судейству, ни к чему-то другому нет. «Нефтчи» заслужили эту победу. Нам надо было реализовывать свои моменты.

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
   113 / 840
сегодня в 23:47
прямо мода какая-то пошла, брать вину на себя, которая и так на тебе))). Что за чушь?
Тренер априори отвечает за спортивные результаты команды... а тут он берет ответственность на себя, дак ты и так б**** отвечаеш за это.
minai
minai
   207 / 840
сегодня в 23:32
Таких на пушечный выстрел низя подпускать к еврокубкам.
dzvinka
dzvinka
   113 / 840
сегодня в 23:26
как говорил кто-то из поклонников РПЛ перед єтим стыком... "где росийский футбол, а где азербайжанский, я вас умоляю"))) как в воду глядел))
alex074
alex074 ответил FROBI
   201 / 840
сегодня в 23:24
Вряд ли зажрались... При всём вашем пафосе, наверняка, ждали большего, т.к. для Арсенала (и соответственно его игроков) попадание в Европу - это целое событие, неизвестно когда еще повторится. Скорее они "зазвездились", типа подумаешь, какой-то Азербайджан, какой-то Нефтчи, ща пройдём чисто на "классе" и т.д. И вдруг обнаружили добротно выстроенную команду, в которой каждый обучен куда бежать... Ентот самый "класс" сразу и сдулся ) начиная с тренера и кончая игроками.
Если так, то после первого матча можно было уже задуматься и тренеру и игрокам, что на "звезде" в ЛЕ далеко не пройдешь (тем более с их уровнем мастерства) и подготовиться к ответке достойно. Но получилось, то что получилось. Унылое тульское 77месиво.
FROBI
FROBI ответил alex074
   644 / 840
сегодня в 23:16
Честно и откровенно. Но 0:4 по сумме и тем более Нефтчи это в голове не укладывается. Как можно так безвольно слиться в квалификации с далеко не сильными соперниками. А ответ, мне кажется на поверхности, ЗАЖРАЛИСЬ!!!! 6 место в РПЛ и куча бабла в карманах и отсутствие ответственности за результат. А посадили бы их на 20 тыр и если вышли в группу ЛЕ, добавили ещё 700 Тыр, тогда совсем другой футбол бы был бы. Гнилой российский чемпионат....ПОЗОР!!!
Вряд ли зажрались... При всём вашем пафосе, наверняка, ждали большего, т.к. для Арсенала (и соответственно его игроков) попадание в Европу - это целое событие, неизвестно когда еще повторится. Скорее они "зазвездились", типа подумаешь, какой-то Азербайджан, какой-то Нефтчи, ща пройдём чисто на "классе" и т.д. И вдруг обнаружили добротно выстроенную команду, в которой каждый обучен куда бежать... Ентот самый "класс" сразу и сдулся ) начиная с тренера и кончая игроками.
alex074
alex074
   201 / 840
сегодня в 23:06
Честно и откровенно. Но 0:4 по сумме и тем более Нефтчи это в голове не укладывается. Как можно так безвольно слиться в квалификации с далеко не сильными соперниками. А ответ, мне кажется на поверхности, ЗАЖРАЛИСЬ!!!! 6 место в РПЛ и куча бабла в карманах и отсутствие ответственности за результат. А посадили бы их на 20 тыр и если вышли в группу ЛЕ, добавили ещё 700 Тыр, тогда совсем другой футбол бы был бы. Гнилой российский чемпионат....ПОЗОР!!!
4RT
4RT
   200 / 840
сегодня в 23:03
Да в том то и дело,что моментов у Арсенала особо и не было.Нападение нулевое.Защита тоже не блистала. Григалава косячил,а потом еще и наезжал на своих.
Юрий Климов 1
Юрий Климов 1
   176 / 840
сегодня в 23:02
Ну ничего. Вам теперь и остается пересматривать вечно, как великий Спартак обыграли.
abrek123
abrek123
   224 / 840
сегодня в 22:55
Во всем виноват Зенит забрав игроков и посадив у себя на скамейку..Позор Зениту...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   34 / 840
сегодня в 22:55
Ну взял вину на себя, что толку от этого?
Лучше надо бы команду готовить, тогда и результат мог быть другим.
Gahi
Gahi
   209 / 840
сегодня в 22:55
Достойный ответ, но нужно сделать выводы и вперед, с командой показать хороший результат. Удачи
FROBI
FROBI
   644 / 840
сегодня в 22:53
Какое-то двоякое интервью. С одной стороны, включил мужика - "беру на себя", это конечно, респект. Но тут же пошел отмаз: "...обошел по голам. Я не хочу связывать поражение с нехваткой опыта."
Здрасьте, как раз в еврокубках именно опыт значит многое. И в первую очередь у неопытных тренеров.
Dominators
Dominators ответил particular
   120 / 840
сегодня в 22:52
Зачётный бросок тела на амбразуру... Общая невысокая готовность наших клубов и слабые ресурсы туляков - вот истоки поражения... А то, что не добегали и не допрыгали, - это уже мелочи...
Там не добежал , тут не допрыгнул , здесь проиграл единоборство , а кто этих бездарей готовил к сезону .
EAGinLE
EAGinLE
   28 / 840
сегодня в 22:50
Не извиняйся , Тула все понимает .
Главное подготовь команду к такой же весне как в прошлом году .
particular
particular
   12 / 840
сегодня в 22:49
Зачётный бросок тела на амбразуру...
Общая невысокая готовность наших клубов и слабые ресурсы туляков - вот истоки поражения... А то, что не добегали и не допрыгали, - это уже мелочи...
Dominators
Dominators
   120 / 840
сегодня в 22:48
Виновато руководство Арсенала , в том не усилило команду и назначило физрука на должность тренера .
Шуnя771
Шуnя771
   22 / 840
сегодня в 22:47
Звучит...)
Faustello
Faustello
   1 / 840
сегодня в 22:47
Да не,это жара виновата ))
Лакшери
Лакшери
   187 / 840
сегодня в 22:47
Слабые . Даже не попытались укрепить состав после того как спартак всех ключевых игроков увел .
Морозовский
Морозовский
   6 / 840
сегодня в 22:44
Забирай.
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