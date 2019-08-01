Широков: «Состав „Динамо“ может и должен попасть в пятерку»

Бывший игрок сборной России Роман Широков высказался, насчет перспектив московского «Динамо» в этом сезоне.
Я не слышал, что болельщики хотят увольнения Хохлова. Конечно все ждали победы на открытии домашнего стадиона. Реально никто не хотел бы его увольнять, слишком мало времени прошло, чтобы делать выводы.
Конечно, «Динамо» может попасть в еврокубки. Может и должен быть в пятерке. Все зависит от работы.
Ранее сообщалось, что «Динамо» претендует на форварда «Ривер Плейт».
Куда команда попадёт посмотрим....
Уже в следущем туре должны проявиться амбиции на сезон...))
Куда команда попадёт посмотрим....
Уже в следущем туре должны проявиться амбиции на сезон...))