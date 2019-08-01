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Широков: «Состав „Динамо“ может и должен попасть в пятерку»

сегодня, 18:06

Бывший игрок сборной России Роман Широков высказался, насчет перспектив московского «Динамо» в этом сезоне.

Я не слышал, что болельщики хотят увольнения Хохлова. Конечно все ждали победы на открытии домашнего стадиона. Реально никто не хотел бы его увольнять, слишком мало времени прошло, чтобы делать выводы.

Конечно, «Динамо» может попасть в еврокубки. Может и должен быть в пятерке. Все зависит от работы.

Ранее сообщалось, что «Динамо» претендует на форварда «Ривер Плейт».

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   13 / 839
сегодня в 19:17
Состав может и в тройку попасть.....
Куда команда попадёт посмотрим....
Уже в следущем туре должны проявиться амбиции на сезон...))
ermak6848
ermak6848
   188 / 839
сегодня в 18:54
хотелось бы слова Романа да Богу в уши...
С детства за Тун
С детства за Тун
   5 / 839
сегодня в 18:41
Хорошо бы, вместо пищевика.
cska plus
cska plus
   12 / 839
сегодня в 18:36
Нынче сложно угодить в пятёрочку.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   70 / 839
сегодня в 18:27
Будет в пятерке, но какой??? 😁. А может в Магните....
EAGinLE
EAGinLE
   34 / 839
сегодня в 18:25
Сомнительно это .
Faustello
Faustello
   1 / 839
сегодня в 18:23
Широков верит что Динамики всей командой смогут устроится на работу в Пятёрочку???
Zenit_84
Zenit_84
   131 / 839
сегодня в 18:17
Динамо -оно
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