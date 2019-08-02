Игрок «Нефтчи»: «Не ожидал, что забьем „Арсеналу“ так много»

Нападающий «Нефтчи» прокомментировал крупную победу его команды над тульским «Арсеналом» (3:0) в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.

Не ожидал, что забьем так много. Не так важно, сколько именно забили, главное, что мы прошли в следующий раунд. Это стало ответом тем, кто в нас не верил, кто думал, что дальше пройдет «Арсенал».

Не будем пока думать о группе. Впереди новый соперник, которого надо проходить. Если уже сейчас будем думать о групповой стадии, то это нам лишь помешает.