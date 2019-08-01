ГлавнаяНовости

У ЦСКА отсутствует право обратного выкупа Чернова

сегодня, 15:30

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков прокомментировал переход в самарский клуб защитника Никиты Чернова, который ранее выступал за ЦСКА.

Лично у меня очень хорошее настроение от перехода Чернова к нам. Впечатление о парне хорошее, в нем видно перспективу. Тем более что я его уже видел – он приезжал в «Крылья» еще при Тихонове, но тогда не удалось договориться с ЦСКА. Мы заключили с Черновым полноценный контракт, пункта об обратном выкупе игрока армейцами за установленную сумму нет.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Чернов: «На ближайшие три года я — игрок „Крыльев Советов“»
Сегодня, 15:02 Комментарии3
Радченко: «Малком едет в „Зенит“ не зарабатывать»
Сегодня, 14:05 Комментарии29
Агент: «Джорджевич может перейти в „Локомотив“»
Сегодня, 13:56 Комментарии14
Бышовец: «У „Арсенала“ есть шансы пройти дальше»
Сегодня, 13:49 Комментарии8
Семак: «Я отношусь к VAR положительно»
Сегодня, 12:15 Комментарии11
Семак: «У „Краснодара“ есть изменения в составе, но игра не изменилась»
Сегодня, 12:01 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Юрниекс
Юрниекс
   369 / 834
сегодня в 16:15
Доверял ему Гьнчаренка..а блин Васину доверяет не смотря ни на что...Решать конечно ему , но многим не понятно..
cska plus
cska plus
   12 / 834
сегодня в 16:09
При другом тренере возможно и заиграл.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   217 / 834
сегодня в 16:05
Огненная пара центрбеков Чернов - Бурлак. Держись Рыжиков!
Samuelsen
Samuelsen ответил SHMEL
сегодня в 16:02
Удачи Никите,очень жаль,что потеряли хорошего игрока.
Был бы хороший, не потеряли бы
Zimka
Zimka
   269 / 834
сегодня в 16:00
Только писал про это, жаль
SHMEL
SHMEL
   67 / 834
сегодня в 15:55
Удачи Никите,очень жаль,что потеряли хорошего игрока.
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 834
сегодня в 15:51
Нет, и слава богу!!!
Удачи в КС!!! Может хоть тут что то получится???
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   86 / 834
сегодня в 15:46
Обратно не нужно
Морозовский
Морозовский
   5 / 834
сегодня в 15:40
Перестал быть понём!
VIPded
VIPded
   62 / 834
сегодня в 15:39
Ну нет, так нет.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100