У ЦСКА отсутствует право обратного выкупа Чернова

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков прокомментировал переход в самарский клуб защитника , который ранее выступал за ЦСКА .

Лично у меня очень хорошее настроение от перехода Чернова к нам. Впечатление о парне хорошее, в нем видно перспективу. Тем более что я его уже видел – он приезжал в «Крылья» еще при Тихонове, но тогда не удалось договориться с ЦСКА . Мы заключили с Черновым полноценный контракт, пункта об обратном выкупе игрока армейцами за установленную сумму нет.