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Медведев: «Не стоит ожидать, что „Краснодар“ будет беречь силы на „Порту“»

сегодня, 01:33
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарЗавтра в 21:30 Не начался

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился ожиданиями от матча 4-го тура РПЛ против «Краснодара».

Ждём от встречи с «Краснодаром» интересной красивой игры. Состав кубанцев покинули важные игроки, но пришла целая группа новых футболистов, поэтому команда точно не стала слабее. «Горожане» интересно начали сезон. Думаю, нас ожидает бескомпромиссный и интересный матч.

«Краснодару» играть с «Порту» через три дня после нас? Все эти арифметические пасьянсы не имеют никакого смысла. «Краснодар», как любая хорошая команда, на каждый матч выходит с одной мыслью – побеждать. Поэтому не стоит ожидать, что они будут беречь силы перед квалификацией Лиги чемпионов.

Своими мыслями об игре с «Краснодаром» также поделился главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   90 / 839
сегодня в 02:30
Навряд ли "Краснодар" будет полностью выкладываться.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   13 / 839
сегодня в 02:26
Краснодар просто обязан беречь силы на Порту.....
Что значит разовая гостевая игра в Питере когда на кону такие вещи как Первое участие клуба в ЛЧ и рейтинг Лиги в котором злобые неугомонные португальцы наступают на пятки....

Обязательно дать игрокам основы отдохнуть....
Правильное расставление приоритетов - залог процветания и успеха....))

Удачи Краснодару с Порту !!!
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