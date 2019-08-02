Медведев: «Не стоит ожидать, что „Краснодар“ будет беречь силы на „Порту“»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился ожиданиями от матча 4-го тура РПЛ против «Краснодара».
Ждём от встречи с «Краснодаром» интересной красивой игры. Состав кубанцев покинули важные игроки, но пришла целая группа новых футболистов, поэтому команда точно не стала слабее. «Горожане» интересно начали сезон. Думаю, нас ожидает бескомпромиссный и интересный матч.
«Краснодару» играть с «Порту» через три дня после нас? Все эти арифметические пасьянсы не имеют никакого смысла. «Краснодар», как любая хорошая команда, на каждый матч выходит с одной мыслью – побеждать. Поэтому не стоит ожидать, что они будут беречь силы перед квалификацией Лиги чемпионов.
Своими мыслями об игре с «Краснодаром» также поделился главный тренер «Зенита» Сергей Семак.
Что значит разовая гостевая игра в Питере когда на кону такие вещи как Первое участие клуба в ЛЧ и рейтинг Лиги в котором злобые неугомонные португальцы наступают на пятки....
Обязательно дать игрокам основы отдохнуть....
Правильное расставление приоритетов - залог процветания и успеха....))
Удачи Краснодару с Порту !!!
Что значит разовая гостевая игра в Питере когда на кону такие вещи как Первое участие клуба в ЛЧ и рейтинг Лиги в котором злобые неугомонные португальцы наступают на пятки....
Обязательно дать игрокам основы отдохнуть....
Правильное расставление приоритетов - залог процветания и успеха....))
Удачи Краснодару с Порту !!!