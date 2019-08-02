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Сауль: «Гризманн не лучшим образом покинул „Атлетико“»

сегодня, 06:58

Полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес поделился мнением о переходе Антуана Гризманна из мадридского клуба в «Барселону». Напомним, француз объявил об уходе из «Атлетико» ещё в середине мая, но игроком «сине-гранатовых» стал лишь спустя два месяца.

Гризманн уже думал об уходе, но всё равно меня удивил.

Он был очень важным игроком для «Атлетико», и его уход усложнил наше положение.

«Атлетико» важнее любого футболиста. Когда Гризманн надевал майку этого клуба, его было не в чем упрекнуть. Антуан не лучшим образом покинул команду, но мы не должны уничтожать его за это. 

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Все комментарии
NGYRZ
NGYRZ
   43 / 838
сегодня в 08:32
Атлетико и Барселона стоят друг друга, как и их игроки.
3ton
3ton
   624 / 838
сегодня в 07:47
Атлетико я смотрю хорошо поступил . Гризи и так остался на сезон.
Мадрид😁 Научились от соседей ))
Одни , как собак выкинули Рауля и Касильяса ,а другие палки в колеса суют.3😑
ДАША Д
ДАША Д
   154 / 838
сегодня в 07:44
Гризманн имеет право выбора.
Happyboy Barca
Happyboy Barca
   316 / 838
сегодня в 07:36
ага не лучшим, когда у атлетов был бан Гриз продлил контракт и согласился на 200 млн отступные
Эдгар Давидс
Эдгар Давидс
   55 / 838
сегодня в 07:17
Гнилой человек - каталонец по духу.
VIPded
VIPded
   61 / 838
сегодня в 07:16
Антуану и Барсе это ещё аукнется...)))
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   80 / 838
сегодня в 07:11
В последний сезон он часто филонил на поле. Насильно удерживать игрока это тоже неправильно. Тем более клуб на нем прилично заработал. А 200 млн за него никто не стал бы платить.
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