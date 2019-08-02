Сауль: «Гризманн не лучшим образом покинул „Атлетико“»

Полузащитник «Атлетико» поделился мнением о переходе из мадридского клуба в «Барселону». Напомним, француз объявил об уходе из «Атлетико» ещё в середине мая, но игроком «сине-гранатовых» стал лишь спустя два месяца.

Гризманн уже думал об уходе, но всё равно меня удивил.

Он был очень важным игроком для «Атлетико», и его уход усложнил наше положение.

«Атлетико» важнее любого футболиста. Когда Гризманн надевал майку этого клуба, его было не в чем упрекнуть. Антуан не лучшим образом покинул команду, но мы не должны уничтожать его за это.