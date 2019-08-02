Алли: «Хочу проявлять себя в каждой игре – не только в больших матчах»

Полузащитник «Тоттенхэма» заявил, что находится в хорошей форме, и рассказал о своей цели на предстоящий сезон.

Я не из тех, кто ставит цель забить столько-то мячей и сделать столько-то голевых передач, но я хочу, чтобы они вернулись ко мне. Так что, конечно, я поставил перед собой маленькую цель.

Я хочу проявлять себя в каждой игре – не только в больших матчах. Я хорошо себя чувствую. У меня не было никаких проблем в предсезонке. Чувствую, что нахожусь в отличной форме. Так что я с нетерпением жду старта сезона.