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Алли: «Хочу проявлять себя в каждой игре – не только в больших матчах»

сегодня, 04:40

Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли заявил, что находится в хорошей форме, и рассказал о своей цели на предстоящий сезон.

Я не из тех, кто ставит цель забить столько-то мячей и сделать столько-то голевых передач, но я хочу, чтобы они вернулись ко мне. Так что, конечно, я поставил перед собой маленькую цель.

Я хочу проявлять себя в каждой игре – не только в больших матчах. Я хорошо себя чувствую. У меня не было никаких проблем в предсезонке. Чувствую, что нахожусь в отличной форме. Так что я с нетерпением жду старта сезона.

Напомним, месяц назад Алли попал в неприятную ситуацию во время отпуска в Греции. Игрок переборщил с алкоголем, отмечая день рождения своей подруги, и потерял сознание на пляже.

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Капитан Врунгель
Капитан Врунгель
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сегодня в 05:21
В каких больших матчах он себя проявил, а то я упустил этот момент что-то? Вообще, Тоттенхэм и большие матчи - это слова антонимы. Смотрю, понесло их там после выигрыша товарищеского кубка, так и Кейн о Золотом мяче заговорит.
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