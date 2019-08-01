Лаллана: «Я смогу делать игру этого „Ливерпуля“ лучше»

Полузащитник «Ливерпуля» признался, что доволен своим положением дел в команде и новой позицией на поле.

После двух невнятных сезонов из-за травм, Лаллана вернулся в строй и получил новую позицию на поле. Как главный тренер «красных» Юрген Клопп ее назвал - «роль Жоржиньо».

Я несколько раз сыграл на этой позиции по ходу предсезонного периода, и я счастлив играть везде. Я наслаждаюсь этой ролью, наслаждаюсь игрой с мячом. Тренер сказал, что я могу заиграть в глубине поля.

До тех пор, пока я в форме, над которой я постоянно работаю, - я смогу сделать игру этого «Ливерпуля» лучше.