Ривалдо: «Уход из МЮ не решит проблемы Фреда»

Экс-футболист сборной Бразилии Ривалдо в интервью Betfair поделился мнением о перспективах своего соотечественника, полузащитника «Манчестер Юнайтед» Фреда.
Дела у Фреда в «Манчестер Юнайтед» не идут. Некоторые говорят, что ему нужно найти себе новый клуб, но я не согласен.
Фред - хороший игрок, которому нужно сохранять терпение и продолжать много работать, чтобы заслужить место в полузащите «Юнайтед».
Я не считаю, что уход решит его проблемы. Ему лучше остаться и бороться за свое место.
Напомним, в июле Фред не отправится в турне МЮ по семейным обстоятельствам.