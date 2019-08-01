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Ривалдо: «Уход из МЮ не решит проблемы Фреда»

сегодня, 19:52

Экс-футболист сборной Бразилии Ривалдо в интервью Betfair поделился мнением о перспективах своего соотечественника, полузащитника «Манчестер Юнайтед» Фреда.

Дела у Фреда в «Манчестер Юнайтед» не идут. Некоторые говорят, что ему нужно найти себе новый клуб, но я не согласен.

Фред - хороший игрок, которому нужно сохранять терпение и продолжать много работать, чтобы заслужить место в полузащите «Юнайтед».

Я не считаю, что уход решит его проблемы. Ему лучше остаться и бороться за свое место.

Напомним, в июле Фред не отправится в турне МЮ по семейным обстоятельствам.

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