Ривалдо: «Уход из МЮ не решит проблемы Фреда»

Экс-футболист сборной Бразилии Ривалдо в интервью Betfair поделился мнением о перспективах своего соотечественника, полузащитника «Манчестер Юнайтед» Фреда.

Дела у Фреда в «Манчестер Юнайтед» не идут. Некоторые говорят, что ему нужно найти себе новый клуб, но я не согласен.

Фред - хороший игрок, которому нужно сохранять терпение и продолжать много работать, чтобы заслужить место в полузащите «Юнайтед».

Я не считаю, что уход решит его проблемы. Ему лучше остаться и бороться за свое место.