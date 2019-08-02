Робертсон: «Победа в ЛЧ уже в прошлом, а вспоминать будем на пенсии»

Защитник «Ливерпуля» подчеркнул, что команда не хочет останавливаться на достигнутом после победы в Лиге чемпионов.

В первый же день после возвращения [из Мадрида] мы забыли об этой победе до ухода на пенсию. Вот тогда мы можем сесть и сказать: «Да, мы выиграли Лигу чемпионов», ведь это большое достижение в карьере игрока.

Сейчас же нужно сосредоточиться на завоевании новых трофеев, так как кубок Лиги чемпионов уже в прошлом.

Мы не хотим остаться командой, которая выиграла только один кубок. Конечно, это большой трофей, но мы хотим стать теми, кто выиграет множество трофеев.