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Робертсон: «Победа в ЛЧ уже в прошлом, а вспоминать будем на пенсии»

сегодня, 03:15

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон подчеркнул, что команда не хочет останавливаться на достигнутом после победы в Лиге чемпионов.

В первый же день после возвращения [из Мадрида] мы забыли об этой победе до ухода на пенсию. Вот тогда мы можем сесть и сказать: «Да, мы выиграли Лигу чемпионов», ведь это большое достижение в карьере игрока.

Сейчас же нужно сосредоточиться на завоевании новых трофеев, так как кубок Лиги чемпионов уже в прошлом.

Мы не хотим остаться командой, которая выиграла только один кубок. Конечно, это большой трофей, но мы хотим стать теми, кто выиграет множество трофеев.

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