Пепе: «Я прошел долгий и трудный путь. Переход в „Арсенал“ - награда»

Новобранец «Арсенала» рассказал о своем переходе из «Лилля» в лондонский клуб.

Я чувствую сильные эмоции, потому что переход был для меня очень непростым. Я прошел долгий и трудный путь, поэтому подписание контракта с этим великим клубом - настоящая награда.

Кто помогал принимать решение? Моя семья и агенты. Еще во время Кубка Африканских Наций мы много обсуждали этот вариант, много думали. Было важно принять верное решение, и сейчас я убежден, что переход в «Арсенал» - это правильное решение.