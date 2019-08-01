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Пепе: «Я прошел долгий и трудный путь. Переход в „Арсенал“ - награда»

сегодня, 19:03

Новобранец «Арсенала» Николя Пепе рассказал о своем переходе из «Лилля» в лондонский клуб.

Я чувствую сильные эмоции, потому что переход был для меня очень непростым. Я прошел долгий и трудный путь, поэтому подписание контракта с этим великим клубом - настоящая награда.

Кто помогал принимать решение? Моя семья и агенты. Еще во время Кубка Африканских Наций мы много обсуждали этот вариант, много думали. Было важно принять верное решение, и сейчас я убежден, что переход в «Арсенал» - это правильное решение.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   178 / 836
сегодня в 20:33
В самом Арсенале с наградами в последние годы туговато и есть определенные сомнения, что Пепе сможет коренным образом что-то изменить.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   2 / 836
сегодня в 19:27
Ура!)
LMI
LMI
   647 / 836
сегодня в 19:05
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