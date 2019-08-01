Неймар лишился премии от ПСЖ

По информации портала UOL Esporte, ПСЖ сэкономит несколько миллионов евро, которые мог заплатить Неймару.
В контракте бразильца прописан бонус в 3 млн евро в случае, если он попадет в список лучших игроков по версии ФИФА. Неймар из числа лучших выбыл.
Кроме того, Неймару полагалась премия за примерное поведение в размере 2 млн евро. Поскольку футболист опоздал на тренировку, он лишился и этого бонуса.
По слухам, форвард по-прежнему не хочет играть в парижской команде и желает вернуться в «Барселону».
Эй нет, мне еще газ в "деревне" (10 км от райцентра и 20 от областного) не провели
Эй нет, мне еще газ в "деревне" (10 км от райцентра и 20 от областного) не провели