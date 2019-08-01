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Неймар лишился премии от ПСЖ

вчера, 23:57

По информации портала UOL Esporte, ПСЖ сэкономит несколько миллионов евро, которые мог заплатить Неймару.

В контракте бразильца прописан бонус в 3 млн евро в случае, если он попадет в список лучших игроков по версии ФИФА. Неймар из числа лучших выбыл.

Кроме того, Неймару полагалась премия за примерное поведение в размере 2 млн евро. Поскольку футболист опоздал на тренировку, он лишился и этого бонуса.

По слухам, форвард по-прежнему не хочет играть в парижской команде и желает вернуться в «Барселону».

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Все комментарии
drug01
drug01
   152 / 839
сегодня в 00:31
Надо учить рублём таких людей!
Байкал-38.
Байкал-38.
   214 / 839
сегодня в 00:22
Вот и вся любовь
25процентный клоун
25процентный клоун
   10 / 839
сегодня в 00:20
Вот бы его в зенит.
Эй нет, мне еще газ в "деревне" (10 км от райцентра и 20 от областного) не провели
Морозовский
Морозовский
   5 / 839
сегодня в 00:01
Кинули питуха.
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