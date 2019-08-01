Неймар лишился премии от ПСЖ

вчера, 23:57

По информации портала UOL Esporte, ПСЖ сэкономит несколько миллионов евро, которые мог заплатить Неймару.

В контракте бразильца прописан бонус в 3 млн евро в случае, если он попадет в список лучших игроков по версии ФИФА . Неймар из числа лучших выбыл.

Кроме того, Неймару полагалась премия за примерное поведение в размере 2 млн евро. Поскольку футболист опоздал на тренировку, он лишился и этого бонуса.

По слухам, форвард по-прежнему не хочет играть в парижской команде и желает вернуться в «Барселону».