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Чемпионы мира 2014 года. Где они сейчас?

вчера, 15:00
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Озил Месут
Озил Месут
Полузащитник
Нойер Мануэль
Нойер Мануэль
Вратарь
Кроос Тони
Кроос Тони
Полузащитник

Пять лет назад сборная Германии в четвертый раз в своей истории стала сильнейшей на планете. «Соккер.ру» - о судьбах чемпионов, двое из которых нашли пристанище в России.

Флешбек. Пять лет назад Бразилия принимала чемпионат мира, и местная команда, конечно же, ходила в главных фаворитах турнира, тем более что у руля «пентакампеонов» встал Луис Фелипе Сколари — знаменитый «Сержант», выигравший для Бразилии пятый титул в истории в 2002 году. Но бразильцев ждало величайшее разочарование, когда в полуфинальном матче сборная Германии выиграла у них со счетом 7:1. Немцы в итоге и стали чемпионами мира, обыграв в финале еще одну южноамериканскую команду — Аргентину с Месси. Единственный гол на 113-й минуте матча забил Марио Гетце с передачи новоиспеченного спартаковца Андре Шюррле. Вспомним обо всех чемпионах!

Мануэль Нойер

В 2014-м (28 лет): 7 матчей в основе от звонка до звонка на мундиле, 4 пропущенных мяча. В 2014-м Мануэль был в числе претендентов на «Золотой мяч», но занял третью строчку, пропустив вперед Роналду и Месси.

Сейчас (33 года): по-прежнему основной страж ворот «Баварии» и сборной Германии (по этому поводу ведутся споры, учитывая уровень тер Штегена и спад Нойера после тяжелой травмы). Нойер почти полностью пропустил сезон 2017/18 из-за перелома левой ноги, однако на бесславном для Германии ЧМ-2018 выступил.

Рон-Роберт Цилер

В 2014-м (25 лет): на чемпионате мира представлял «Ганновер», весь турнир провел на скамейке.

Сейчас (30 лет): успел съездить в «Лестер», где на протяжении сезона был дублером Каспера Шмейхеля, потом два года играл за «Штутгарт», а этим летом вернулся в дорогой сердцу «Ганновер», за который будет выступать во второй Бундеслиге. «96-е» заплатили за Цилера 750 тысяч евро.

Роман Вайденфеллер

В 2014-м (33 года): легендарный вратарь «Боруссии» провел весь ЧМ-2014 на скамейке.

Сейчас (38 лет): в прошлом году завершил карьеру, в своем прощальном матче забил два мяча и отразил пенальти.

Маттиас Гинтер

В 2014-м (20 лет): на ЧМ молодому защитнику сыграть не довелось, зато сразу по возвращении из Германии он перешел из «Фрайбурга» в дортмундскую «Боруссию» за 10 млн евро.

Сейчас (25 лет): отыграв три сезона в Дортмунде, принял предложение другой «Боруссии» - из Менхенгладбаха. Является лидером обороны «жеребцов», в отборе Евро-2020 играет в стартовом составе Бундестим.

Бенедикт Хеведес

В 2014-м (26 лет): игрок основы на ЧМ-2014, причем действовал на фланге защите, а не в центре.

Сейчас (31 год): неудачно съездил в командировку в «Ювентус», а прошлым летом неожиданно перебрался в московский «Локомотив». Запомнился двумя голами в ворота ЦСКА, с железнодорожниками стал вице-чемпионом России, выиграл Кубок и Суперкубок.

Матс Хуммельс

В 2014-м (25 лет): оплот обороны Бундестим на ЧМ-2014, автор двух голов — в ворота Португалии на групповой стадии (4:0) и единственного мяча в ворота французов в победном четвертьфинале.

Сейчас (30 лет): в 2016-м был притянут мюнхенским магнитом и отыграл за «Баварию» три сезона, этим летом вернулся в дортмундскую «Боруссию». Один из трех отлученных Йоахимом Лёвом от сборной Германии наравне с Мюллером и Боатенгом.

Эрик Дурм

В 2014-м (22 года): на ЧМ на поле ни разу не вышел.

Сейчас (27 лет): так и не сумев стать важным игроком для дортмундской «Боруссии», прошлым летом на правах свободного агента перебрался в АПЛ, где играл за худшую команду прошедшего сезона - «Хаддерсфилд». В это трансферное окно, опять же, свободным агентом вернулся в Германию и подписал контракт с франкфуртским «Айнтрахтом».

Филипп Лам

В 2014-м (30 лет): капитан сборной Германии на победном мундиале, завершил международную карьеру после большой победы.

Сейчас (35 лет): уже два года не играет в футбол: в 2017 году повесил бутсы на гвоздь и сосредоточился на своем бизнесе. В «Philipp Lahm Holding» входят многие компании, так что о финансовом благополучии Лама беспокоиться не приходится. Постоянно ходят слухи, что Филипп готовится занять большую должность в «Баварии» или в Немецком футбольном союзе.

Пер Мертезакер

В 2014-м (29 лет): играл в основе в четырех первых матчах на ЧМ-2014, игру с Францией пропустил, против Бразилии сыграл тайм, а в финале вышел на последние минуты.   

Сейчас (34 года): в прошлом году Пер завершил футбольную карьеру и возглавил академию лондонского «Арсенала».

Джером Боатенг

В 2014-м (25 лет): отыграл чемпионат мира от звонка до звонка.

Сейчас (30 лет): «Бавария» подумывала о расставании с Боатенгом, но после ухода Хуммельса мюнхенцы решили оставить Джерома. Йоахим Лёв закрыл для защитника доступ к сборной.

Шкодран Мустафи

В 2014-м (22 года): провел три матча на мундиале, представлял итальянскую «Сампдорию».

Сейчас (27 лет): сразу после ЧМ-2014 перебрался в «Валенсию», а после двух мощных сезонов в Испании оказался в лондонском «Арсенале», за который выступает до сих пор, хотя поговаривают, что до конца лета «канониры» могут продать Шкодрана.

Кевин Гросскройц

В 2014-м (25 лет): в матчах ЧМ Лёв не задействовал полузащитника.

Сейчас (30 лет): самый странный чемпион мира из того созыва. Кевин не слишком дружен с дисциплиной, а после победы на мундиале пошел во все тяжкие. Ушел из «Боруссии», метнулся в Турцию, отметился в «Штутгарте» и «Дармштадте», а с прошлого года Гросскройц играет в третьей Бундеслиге за «Юрдинген». Такая судьба.

Сами Хедира

В 2014-м (27 лет): в тот год Хедира выиграл не только чемпионат мира, но и Лигу чемпионов. На полях Бразилии принял участие в пяти матчах, забил один гол — как раз в ворота хозяев.

Сейчас (32 года): четыре последних года провел в «Ювентусе», но сейчас близок к уходу из туринского клуба. На Сами претендуют несколько клубов, фаворитом считается лондонский «Арсенал».

Бастиан Швайнштайгер

В 2014-м (29 лет): шесть матчей на ЧМ-2014.

Сейчас (35 лет): после «Баварии» поиграл в «Манчестер Юнайтед», а потом укатил за океан, где играет в МЛС за «Чикаго Файр». В последнее время Бастиан нередко действует в центре защиты, а сегодня Бастиан отмечает свой 35-й день рождения. Поздравляем!

Месут Озил

В 2014-м (25 лет): конструктор атак сборной Германии на победном чемпионате мира, принял участие во всех матчах, забил гол и отдал результативную передачу.

Сейчас (30 лет): вот уже шесть лет Озил выступает за лондонский «Арсенал», и не похоже, что Месут хочет что-то менять, кроме цвета волос.

Юлиан Дракслер

В 2014-м (20 лет): участие Юлиана в ЧМ-2014 ограничилось 15 минутами в матче с Бразилией.

Сейчас (25 лет): через год после мундиаля сменил «Шальке» на «Вольфсбург», а потом бросил «волков» ради ПСЖ. В Париже играет с переменным успехом, однако на родину возвращаться пока не собирается.

Тони Кроос

В 2014-м (24 года): один из лидеров сборной Германии на победном турнире. Автор двух голов в ворота Бразилии и трех результативных передач.

Сейчас (29 лет): на чемпионате мира Тони представлял «Баварию», но сразу после турнира присоединился к «Реалу», которому верен по сей день. Вместе со «сливочными» выиграл три подряд Лиги чемпионов, так что о своем выборе в пользу Мадрида точно не жалеет.

Марио Гетце

В 2014-м (22 года): дико молодой, дико талантливый, дико популярный. Забил главный гол чемпионата мира, поразив в финальном матче ворота Аргентины и похоронив надежды Месси и Ко на титул.

Сейчас (27 лет): Гетце не смог реализовать весь свой потенциал. Из «Баварии» вернулся в дортмундскую «Боруссию», но за три года после возвращения забил 11 голов за «шмелей». Ближайшая кампания станет определяющей для Марио, нужно доказать, что он является подходящим игроком для большого клуба.

Кристоф Крамер

В 2014-м (23 года): на ЧМ-2014 принял участие в трех матчах, причем вышел в стартовом составе в финале, однако уже на 31-й минуте Кристофу потребовалась замена.

Сейчас (28 лет): продолжает играть за гладбахскую «Боруссию», которая выкупила его контракт у «Байера». На повышение так и не пошел, заявляет о том, что хочет завершить карьеру в Менхенгладбахе.

Андре Шюррле

В 2014-м (23 года): на тот момент игрок «Челси». Знатно выступил на мундиале, будучи игроком подмены: во всех своих шести матчах Андре выходил на замену и набрал 5 очков по системе «гол+пас». Двумя результативными действиями в овертайме Шюррле помог Германии выиграть у Алжира в 1/8 финала, дважды забил бедным бразильцам, а потом ассистировал Гетце в финале против Аргентины.  

Сейчас (28 лет): после «Челси» поиграл в «Вольфсбурге», дортмундской «Боруссии» и «Фулхэме». Как вы знаете, только что Андре присоединился к московскому «Спартаку», ближайший сезон проведет в Москве на правах аренды.

Лукас Подольски

В 2014-м (29 лет): на победном чемпионате мира сыграл 10 минут против Португалии и тайм  против США, результативными действиями не отметился.

Сейчас (34 года): после «Арсенала» отметился в «Интере» и «Галатасарае», сейчас играет в Японии за клуб «Виссел Кобе» вместе с Иньестой и Вильей — чемпионами мира 2010 года в составе сборной Испании.

Томас Мюллер

В 2014-м (24 года): лучший бомбардир Бундестим на турнире в Бразилии: 5 голов в 7 матчах.

Сейчас (29 лет): Томасу не хватило прыти на всю карьеру, последние сезоны в «Баварии» выдались не слишком удачными, Лёв больше не вызывает в сборную. Может быть, нужно сменить обстановку, чтобы вновь почувствовать вкус к футболу?

Мирослав Клозе

В 2014-м (36 лет): ветеран забил два мяча (Гане и Бразилии) и стал не только чемпионом мира, но и самым результативным игроком в истории мундиалей.

Сейчас (41 год): в 38 лет Мирослав завершил футбольную карьеру, последние пять лет которой провел в «Лацио». После этого пошел на тренерские курсы, а прошлым летом возглавил юношескую команду «Баварии». Глядишь, со временем доберется и до главной.

Итого. Всего лишь пять лет назад сборная Германии стала чемпионом мира, с тех пор судьба серьезно разметала 23-х футболистов, входивших в золотой состав.

- 8 человек играют в Бундеслиге: Нойер, Гинтер, Хуммельс, Дурм, Боатенг, Гетце, Крамер, Мюллер.
- 5 футболистов представляют европейские топ-чемпионаты: Кроос (Испания), Мустафи и Озил (Англия), Хедира (Италия) и Дракслер (Франция).
- 2 игрока выступают в России за «Локомотив» и «Спартак» - Хеведес и Шюррле соответственно.
- Двое играют в футбол за пределами Европы: Швайнштайгер в США, Подольски — в Японии.
- Двое представляют низшие лиги: Цилер заявлен за команду второй Бундеслиги, Гросскройц — третий дивизион.
- 4 чемпиона мира 2014 года повесили бутсы на гвоздь: Вайденфеллер, Мертезакер, Лам и Клозе.
- Только 3 чемпиона мира принимали участие в июньских матчах сборной Германии: Нойер, Гинтер и Дракслер.

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Все комментарии
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник
   562 / 839
сегодня в 00:42
Так недавно это было, уже 5 лет прошло, как вчера помню 7-1 в прямом эфире, дубль нынешнего спартаковца Шюрле во втором тайме.И вот уже мы разбираем, кто как продолжил карьеры после долгожданного чемпионства Германии.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
   274 / 839
вчера в 22:26
только 25% до сих пор может бить челом за свой Спартак) уже и шишки с синяками побоку, главное - свято верить) жалко таких людей...
Roger Young
Roger Young ответил Сливки общества
   160 / 839
вчера в 17:47
Мда, деградация коснулась в итоге всех, кто не завершил карьеру. Только Нойер с Кроосом еще ничего.
да и они уже не те.
Roger Young
Roger Young
   160 / 839
вчера в 17:47
Интересная статья. Спасибо
Сливки общества
Сливки общества
   410 / 839
вчера в 16:50
Мда, деградация коснулась в итоге всех, кто не завершил карьеру. Только Нойер с Кроосом еще ничего.
Лакшери
Лакшери
   178 / 839
вчера в 16:28
Шлюррле может выйграть ПФЛ ( не точно ) . За остальных не знаю .
25процентный клоун
25процентный клоун
   10 / 839
вчера в 16:00
Только Шюрле еще может выиграть трофей, остальные сдулись
parallels
parallels
   35 / 839
вчера в 15:19
бедняга гросскройц, сныкался аж в третьей бундеслиге, лишь бы не идти в спартак. но, как мы знаем, федуна ничего не остановит, особенно, если дело касается зулусов - те и в четвёртой бундеслиге не смогли отсидеться. изловили - и насильно доставили в тарасовку!
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