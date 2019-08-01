Чемпионы мира 2014 года. Где они сейчас?

вчера, 15:00

Пять лет назад сборная Германии в четвертый раз в своей истории стала сильнейшей на планете. «Соккер.ру» - о судьбах чемпионов, двое из которых нашли пристанище в России.

Флешбек. Пять лет назад Бразилия принимала чемпионат мира, и местная команда, конечно же, ходила в главных фаворитах турнира, тем более что у руля «пентакампеонов» встал Луис Фелипе Сколари — знаменитый «Сержант», выигравший для Бразилии пятый титул в истории в 2002 году. Но бразильцев ждало величайшее разочарование, когда в полуфинальном матче сборная Германии выиграла у них со счетом 7:1. Немцы в итоге и стали чемпионами мира, обыграв в финале еще одну южноамериканскую команду — Аргентину с Месси. Единственный гол на 113-й минуте матча забил с передачи новоиспеченного спартаковца . Вспомним обо всех чемпионах!

В 2014-м (28 лет): 7 матчей в основе от звонка до звонка на мундиле, 4 пропущенных мяча. В 2014-м Мануэль был в числе претендентов на «Золотой мяч», но занял третью строчку, пропустив вперед Роналду и Месси.

Сейчас (33 года): по-прежнему основной страж ворот «Баварии» и сборной Германии (по этому поводу ведутся споры, учитывая уровень тер Штегена и спад Нойера после тяжелой травмы). Нойер почти полностью пропустил сезон 2017/18 из-за перелома левой ноги, однако на бесславном для Германии ЧМ -2018 выступил.

В 2014-м (25 лет): на чемпионате мира представлял «Ганновер», весь турнир провел на скамейке.

Сейчас (30 лет): успел съездить в «Лестер», где на протяжении сезона был дублером Каспера Шмейхеля, потом два года играл за «Штутгарт», а этим летом вернулся в дорогой сердцу «Ганновер», за который будет выступать во второй Бундеслиге. «96-е» заплатили за Цилера 750 тысяч евро.

В 2014-м (33 года): легендарный вратарь «Боруссии» провел весь ЧМ -2014 на скамейке.

Сейчас (38 лет): в прошлом году завершил карьеру, в своем прощальном матче забил два мяча и отразил пенальти.

В 2014-м (20 лет): на ЧМ молодому защитнику сыграть не довелось, зато сразу по возвращении из Германии он перешел из «Фрайбурга» в дортмундскую «Боруссию» за 10 млн евро.

Сейчас (25 лет): отыграв три сезона в Дортмунде, принял предложение другой «Боруссии» - из Менхенгладбаха. Является лидером обороны «жеребцов», в отборе Евро-2020 играет в стартовом составе Бундестим.

В 2014-м (26 лет): игрок основы на ЧМ -2014, причем действовал на фланге защите, а не в центре.

Сейчас (31 год): неудачно съездил в командировку в «Ювентус», а прошлым летом неожиданно перебрался в московский «Локомотив». Запомнился двумя голами в ворота ЦСКА , с железнодорожниками стал вице-чемпионом России, выиграл Кубок и Суперкубок.

В 2014-м (25 лет): оплот обороны Бундестим на ЧМ -2014, автор двух голов — в ворота Португалии на групповой стадии (4:0) и единственного мяча в ворота французов в победном четвертьфинале.

Сейчас (30 лет): в 2016-м был притянут мюнхенским магнитом и отыграл за «Баварию» три сезона, этим летом вернулся в дортмундскую «Боруссию». Один из трех отлученных Йоахимом Лёвом от сборной Германии наравне с Мюллером и Боатенгом.

В 2014-м (22 года): на ЧМ на поле ни разу не вышел.

Сейчас (27 лет): так и не сумев стать важным игроком для дортмундской «Боруссии», прошлым летом на правах свободного агента перебрался в АПЛ , где играл за худшую команду прошедшего сезона - «Хаддерсфилд». В это трансферное окно, опять же, свободным агентом вернулся в Германию и подписал контракт с франкфуртским «Айнтрахтом».

В 2014-м (30 лет): капитан сборной Германии на победном мундиале, завершил международную карьеру после большой победы.

Сейчас (35 лет): уже два года не играет в футбол: в 2017 году повесил бутсы на гвоздь и сосредоточился на своем бизнесе. В «Philipp Lahm Holding» входят многие компании, так что о финансовом благополучии Лама беспокоиться не приходится. Постоянно ходят слухи, что Филипп готовится занять большую должность в «Баварии» или в Немецком футбольном союзе.

В 2014-м (29 лет): играл в основе в четырех первых матчах на ЧМ -2014, игру с Францией пропустил, против Бразилии сыграл тайм, а в финале вышел на последние минуты.

Сейчас (34 года): в прошлом году Пер завершил футбольную карьеру и возглавил академию лондонского «Арсенала».

В 2014-м (25 лет): отыграл чемпионат мира от звонка до звонка.

Сейчас (30 лет): «Бавария» подумывала о расставании с Боатенгом, но после ухода Хуммельса мюнхенцы решили оставить Джерома. Йоахим Лёв закрыл для защитника доступ к сборной.

В 2014-м (22 года): провел три матча на мундиале, представлял итальянскую «Сампдорию».

Сейчас (27 лет): сразу после ЧМ -2014 перебрался в «Валенсию», а после двух мощных сезонов в Испании оказался в лондонском «Арсенале», за который выступает до сих пор, хотя поговаривают, что до конца лета «канониры» могут продать Шкодрана.

В 2014-м (25 лет): в матчах ЧМ Лёв не задействовал полузащитника.

Сейчас (30 лет): самый странный чемпион мира из того созыва. Кевин не слишком дружен с дисциплиной, а после победы на мундиале пошел во все тяжкие. Ушел из «Боруссии», метнулся в Турцию, отметился в «Штутгарте» и «Дармштадте», а с прошлого года Гросскройц играет в третьей Бундеслиге за «Юрдинген». Такая судьба.

В 2014-м (27 лет): в тот год Хедира выиграл не только чемпионат мира, но и Лигу чемпионов. На полях Бразилии принял участие в пяти матчах, забил один гол — как раз в ворота хозяев.

Сейчас (32 года): четыре последних года провел в «Ювентусе», но сейчас близок к уходу из туринского клуба. На Сами претендуют несколько клубов, фаворитом считается лондонский «Арсенал».

В 2014-м (29 лет): шесть матчей на ЧМ -2014.

Сейчас (35 лет): после «Баварии» поиграл в «Манчестер Юнайтед», а потом укатил за океан, где играет в МЛС за «Чикаго Файр». В последнее время Бастиан нередко действует в центре защиты, а сегодня Бастиан отмечает свой 35-й день рождения. Поздравляем!

В 2014-м (25 лет): конструктор атак сборной Германии на победном чемпионате мира, принял участие во всех матчах, забил гол и отдал результативную передачу.

Сейчас (30 лет): вот уже шесть лет Озил выступает за лондонский «Арсенал», и не похоже, что Месут хочет что-то менять, кроме цвета волос.

В 2014-м (20 лет): участие Юлиана в ЧМ -2014 ограничилось 15 минутами в матче с Бразилией.

Сейчас (25 лет): через год после мундиаля сменил «Шальке» на «Вольфсбург», а потом бросил «волков» ради ПСЖ . В Париже играет с переменным успехом, однако на родину возвращаться пока не собирается.

В 2014-м (24 года): один из лидеров сборной Германии на победном турнире. Автор двух голов в ворота Бразилии и трех результативных передач.

Сейчас (29 лет): на чемпионате мира Тони представлял «Баварию», но сразу после турнира присоединился к «Реалу», которому верен по сей день. Вместе со «сливочными» выиграл три подряд Лиги чемпионов, так что о своем выборе в пользу Мадрида точно не жалеет.

Марио Гетце

В 2014-м (22 года): дико молодой, дико талантливый, дико популярный. Забил главный гол чемпионата мира, поразив в финальном матче ворота Аргентины и похоронив надежды Месси и Ко на титул.

Сейчас (27 лет): Гетце не смог реализовать весь свой потенциал. Из «Баварии» вернулся в дортмундскую «Боруссию», но за три года после возвращения забил 11 голов за «шмелей». Ближайшая кампания станет определяющей для Марио, нужно доказать, что он является подходящим игроком для большого клуба.

В 2014-м (23 года): на ЧМ -2014 принял участие в трех матчах, причем вышел в стартовом составе в финале, однако уже на 31-й минуте Кристофу потребовалась замена.

Сейчас (28 лет): продолжает играть за гладбахскую «Боруссию», которая выкупила его контракт у «Байера». На повышение так и не пошел, заявляет о том, что хочет завершить карьеру в Менхенгладбахе.

Андре Шюррле

В 2014-м (23 года): на тот момент игрок «Челси». Знатно выступил на мундиале, будучи игроком подмены: во всех своих шести матчах Андре выходил на замену и набрал 5 очков по системе «гол+пас». Двумя результативными действиями в овертайме Шюррле помог Германии выиграть у Алжира в 1/8 финала, дважды забил бедным бразильцам, а потом ассистировал Гетце в финале против Аргентины.

Сейчас (28 лет): после «Челси» поиграл в «Вольфсбурге», дортмундской «Боруссии» и «Фулхэме». Как вы знаете, только что Андре присоединился к московскому «Спартаку», ближайший сезон проведет в Москве на правах аренды.

В 2014-м (29 лет): на победном чемпионате мира сыграл 10 минут против Португалии и тайм против США , результативными действиями не отметился.

Сейчас (34 года): после «Арсенала» отметился в «Интере» и «Галатасарае», сейчас играет в Японии за клуб «Виссел Кобе» вместе с Иньестой и Вильей — чемпионами мира 2010 года в составе сборной Испании.

В 2014-м (24 года): лучший бомбардир Бундестим на турнире в Бразилии: 5 голов в 7 матчах.

Сейчас (29 лет): Томасу не хватило прыти на всю карьеру, последние сезоны в «Баварии» выдались не слишком удачными, Лёв больше не вызывает в сборную. Может быть, нужно сменить обстановку, чтобы вновь почувствовать вкус к футболу?

В 2014-м (36 лет): ветеран забил два мяча (Гане и Бразилии) и стал не только чемпионом мира, но и самым результативным игроком в истории мундиалей.

Сейчас (41 год): в 38 лет Мирослав завершил футбольную карьеру, последние пять лет которой провел в «Лацио». После этого пошел на тренерские курсы, а прошлым летом возглавил юношескую команду «Баварии». Глядишь, со временем доберется и до главной.

Итого. Всего лишь пять лет назад сборная Германии стала чемпионом мира, с тех пор судьба серьезно разметала 23-х футболистов, входивших в золотой состав.