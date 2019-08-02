Цорн раскрыл детали перехода Шюррле

Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн раскрыл подробности сделки по Андре Шюрлле.
Это аренда с необязательным правом выкупа. До 15 мая 2020 года мы должны принять решение.
Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн раскрыл подробности сделки по Андре Шюрлле.
Это аренда с необязательным правом выкупа. До 15 мая 2020 года мы должны принять решение.
Если не покатит - Дортмунд снизит стоимость игрока до приемлемой для Спартака цены...
Если парню попрёт,Дортмунд получит свои 8 млн....
Хватит по арендам прыгать...не мальчик уже...через год в ноябре уж 30......
Желаю Шюррле закрепиться в основе и радовать болельщиков......
Заключить полноценный контракт...и надолго остаться в Москве....
Если не покатит - Дортмунд снизит стоимость игрока до приемлемой для Спартака цены...
Если парню попрёт,Дортмунд получит свои 8 млн....
Хватит по арендам прыгать...не мальчик уже...через год в ноябре уж 30......
Желаю Шюррле закрепиться в основе и радовать болельщиков......
Заключить полноценный контракт...и надолго остаться в Москве....