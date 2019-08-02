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Цорн раскрыл детали перехода Шюррле

сегодня, 19:18

Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн раскрыл подробности сделки по Андре Шюрлле.

Это аренда с необязательным правом выкупа. До 15 мая 2020 года мы должны принять решение.

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Все комментарии
Дикий мужчина
Дикий мужчина
   41 / 847
сегодня в 21:02
Попилили народные нефтяные деньги, вот и все детали. Гыгы.
ermak6848
ermak6848
   238 / 847
сегодня в 20:30
всё познаётся со временем
cska1948
cska1948 ответил Гавроша
   48 / 847
сегодня в 20:27
Если это хороший игрок, то почему так дешево, да еще и в аренду. Наверное не такой уж и хороший, и от него только мечтают избавиться.
Сами посудите. Разве хороший игрок, да к тому же чемпион мира, пошёл бы в СпаМ?
Kresi frok
Kresi frok
   166 / 847
сегодня в 20:13
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       10 / 847
    сегодня в 20:13
    Цорн гений, Семак физрук
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
       56 / 847
    сегодня в 19:57
    Как всегда: поматросят и бросят. Позор!
    cska plus
    cska plus
       12 / 847
    сегодня в 19:50
    Лучше бы цорн детально рассказал на какую сумму надул федуна по трансферу фрица.
    Гавроша
    Гавроша
       63 / 847
    сегодня в 19:50
    Если это хороший игрок, то почему так дешево, да еще и в аренду. Наверное не такой уж и хороший, и от него только мечтают избавиться.
    Литейный 4
    Литейный 4
       4 / 847
    сегодня в 19:44
    Кому интересны махинации Цорна? Мы все видим как он впаривает дорого никому не нужный неликвид. Гыгыгы
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       9 / 847
    сегодня в 19:42
    Да всё будет нормально ......
    Если не покатит - Дортмунд снизит стоимость игрока до приемлемой для Спартака цены...
    Если парню попрёт,Дортмунд получит свои 8 млн....
    Хватит по арендам прыгать...не мальчик уже...через год в ноябре уж 30......

    Желаю Шюррле закрепиться в основе и радовать болельщиков......
    Заключить полноценный контракт...и надолго остаться в Москве....
    pomor45
    pomor45
       42 / 847
    сегодня в 19:42
    Необязательное право? Это ещё что за свинья такая? Право и так не обязанность, а последняя необязательной априори быть не может.
    КЭТиК
    КЭТиК
       152 / 847
    сегодня в 19:35
    Видать не особо верят в игрока.
    EAGinLE
    EAGinLE
       29 / 847
    сегодня в 19:27
    15 мая никого из пригласивших в Спартаке не будет .
    KRIMINAL89
    KRIMINAL89
       820 / 847
    сегодня в 19:22
    Отлично! Там и решат. Главное без травм.
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