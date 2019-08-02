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Широков: «Малком - молодой и достаточно перспективный игрок»

сегодня, 18:50

Бывший футболист «Зенита» Роман Широков прокомментировал трансфер Малкома.

Неожиданный трансфер Малкома, всё-таки не каждый день игроки из «Барселоны» переходят в «Зенит» и вообще в российский чемпионат. Что касается разговоров о том, что Малком приехал из-за денег, то, естественно, не без этого. Но в «Барселоне» у него было мало игровой практики, а сидеть под Месси – невесёлая перспектива. «Зенит» можно с таким трансфером только поздравить: приехал молодой и достаточно перспективный игрок, под Лигу чемпионов это значительное усиление.

Обязаны ли питерцы теперь выходить из группы в ЛЧ? Это же не Месси приехал, а всего лишь человек, который сидел под ним. Задачи остались те же: нужно закладываться на выход из группы.

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Чист
Чист
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сегодня в 19:32
Интересно у нас в 26 лет молодой а в 29 старый её моё короткая жизнь игрока - по это му у нас нет никакого футбола - самое время играть 18 25 а у нас их держат на скамейке а потом жалуется как же он будет прогрессировать сидя в запасе и выходя на 10-15 минут и это в основном в футболе
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