Широков: «Малком - молодой и достаточно перспективный игрок»

Бывший футболист «Зенита» Роман Широков прокомментировал трансфер Малкома.
Неожиданный трансфер Малкома, всё-таки не каждый день игроки из «Барселоны» переходят в «Зенит» и вообще в российский чемпионат. Что касается разговоров о том, что Малком приехал из-за денег, то, естественно, не без этого. Но в «Барселоне» у него было мало игровой практики, а сидеть под Месси – невесёлая перспектива. «Зенит» можно с таким трансфером только поздравить: приехал молодой и достаточно перспективный игрок, под Лигу чемпионов это значительное усиление.
Обязаны ли питерцы теперь выходить из группы в ЛЧ? Это же не Месси приехал, а всего лишь человек, который сидел под ним. Задачи остались те же: нужно закладываться на выход из группы.