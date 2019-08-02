Широков: «Малком - молодой и достаточно перспективный игрок»

Бывший футболист «Зенита» прокомментировал трансфер Малкома.

Неожиданный трансфер Малкома, всё-таки не каждый день игроки из «Барселоны» переходят в «Зенит» и вообще в российский чемпионат. Что касается разговоров о том, что Малком приехал из-за денег, то, естественно, не без этого. Но в «Барселоне» у него было мало игровой практики, а сидеть под Месси – невесёлая перспектива. «Зенит» можно с таким трансфером только поздравить: приехал молодой и достаточно перспективный игрок, под Лигу чемпионов это значительное усиление.