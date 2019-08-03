Кононов: «Ребята отдали все силы, но не удалось победить»

Главный тренер «Спартака» прокомментировал ничью с «Динамо».

Непростой матч. Ребята отдали все силы, но не удалось победить. Было сложно. С учётом определенных обстоятельств, которые у нас сейчас складываются. Имею в виду то, что одни игроки покинули команду на неделе, другие входят в состав. Но я могу поблагодарить футболистов за сегодняшний матч. За то, как организованно они играли во втором тайме. И, конечно же, за сплоченность с первых минут.