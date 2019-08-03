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Кононов: «Ребята отдали все силы, но не удалось победить»

сегодня, 21:31
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал ничью с «Динамо».

Непростой матч. Ребята отдали все силы, но не удалось победить. Было сложно. С учётом определенных обстоятельств, которые у нас сейчас складываются. Имею в виду то, что одни игроки покинули команду на неделе, другие входят в состав. Но я могу поблагодарить футболистов за сегодняшний матч. За то, как организованно они играли во втором тайме. И, конечно же, за сплоченность с первых минут.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
   56 / 843
сегодня в 22:25
А могли??? У вас вообще должно было быть ,после 4 туров,два сиротских очка.Скажите спасибо судейкам.
Сп62
Сп62
   134 / 843
сегодня в 22:22
Ждём теперь так небходимой команде сыгранности.
alex074
alex074
   261 / 843
сегодня в 22:20
Мямля, почему ты про судейские ошибки молчишь...
Sysanin101
Sysanin101
   186 / 843
сегодня в 22:10
Ребята отдали все силы и показали характер"???
Характера у Спартака НЕ БЫЛО.
А что было???
А была БЕЗОБРАЗНАЯ игра и грубость на поле!
У Спартака четыре желтые карточки и одна КРАСНАЯ!!!

Если и был характер, то у скандального судьи Безбородова, а не у Спартака.
Во характер, так это характер, согласно ЦЕНЫ вопроса и всем на загляденье судейский СКАНДАЛЬНЫЙ характер.

На 81-й минуте матча 4-го тура чемпионата России "Спартак" – "Динамо", который завершился вничью - 0:0, судья матча Безбородов не назначил 11-метровый удар в ворота хозяев поля и не применил дисциплинарные санкции к защитнику красно-белых Самюэлю Жиго.

В том эпизоде динамовец Вячеслав Грулев принимал мяч и обрабатывал его грудью, и в этот момент спартаковец СХВАТИЛ в обхват его двумя руками и повалил динамовца на газон.
Новый судейский скандал в пользу Спартака!
Безбородов не ставит ПЕНАЛЬ в ворота Спартака.
1000% пеналь!

Безбородова надо ОТСТРАНЯТЬ от судейства.
Очередной судейский скандал в пользу Спартака.

Судья всероссийской категории Игорь Федотов прокомментировал эпизод, который произошел на 81-й минуте матча 4-го тура чемпионата России "Спартак" – "Динамо".
– "Я считаю, что это 11-метровый удар.
Фол Жиго на Грулеве – это красная карточка, моё мнение,
– сказал Федотов в эфире телеканала "Матч Премьер".

Есть очередной судейский скандал в пользу Спартака в ТРЁХ матчах из четырёх нового сезона!!!
Если бы судьи не скандалили в матчах Спартака с Сочи, с Ростовом, а теперь и с Динамо, то Спартак не набрал бы ни одного очка, и сидел бы в конце турнирной таблице с ЧЕТЫРЬМЯ поражениями подряд!!!
Пять очков Спартак украл у соперников благодаря судейским скандалам в пользу Спартака!!!
STVA 1
STVA 1
   79 / 843
сегодня в 21:48
Такое впечатление , что Кононова в Спартаке зомбировали . Говорит хрень какую то .
Zenit_84
Zenit_84
   95 / 843
сегодня в 21:46
И Хохлов, и Кононов отдвинули отставки
МКС
МКС
   417 / 843
сегодня в 21:43
Кононов уходи уже

Ну хватит позорить команду

Ну не умеешь тренеровать

Иди хоть в ФИФА поиграй

Может там хоть чемпионом будешь
Evilhuman
Evilhuman
   19 / 843
сегодня в 21:37
пиджак,скажи спасибо за очередной судейский отскок
VIPded
VIPded
   58 / 843
сегодня в 21:34
Удалось отскочить!!!
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