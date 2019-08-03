Кононов: «Ребята отдали все силы, но не удалось победить»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал ничью с «Динамо».
Непростой матч. Ребята отдали все силы, но не удалось победить. Было сложно. С учётом определенных обстоятельств, которые у нас сейчас складываются. Имею в виду то, что одни игроки покинули команду на неделе, другие входят в состав. Но я могу поблагодарить футболистов за сегодняшний матч. За то, как организованно они играли во втором тайме. И, конечно же, за сплоченность с первых минут.
Характера у Спартака НЕ БЫЛО.
А что было???
А была БЕЗОБРАЗНАЯ игра и грубость на поле!
У Спартака четыре желтые карточки и одна КРАСНАЯ!!!
Если и был характер, то у скандального судьи Безбородова, а не у Спартака.
Во характер, так это характер, согласно ЦЕНЫ вопроса и всем на загляденье судейский СКАНДАЛЬНЫЙ характер.
На 81-й минуте матча 4-го тура чемпионата России "Спартак" – "Динамо", который завершился вничью - 0:0, судья матча Безбородов не назначил 11-метровый удар в ворота хозяев поля и не применил дисциплинарные санкции к защитнику красно-белых Самюэлю Жиго.
В том эпизоде динамовец Вячеслав Грулев принимал мяч и обрабатывал его грудью, и в этот момент спартаковец СХВАТИЛ в обхват его двумя руками и повалил динамовца на газон.
Новый судейский скандал в пользу Спартака!
Безбородов не ставит ПЕНАЛЬ в ворота Спартака.
1000% пеналь!
Безбородова надо ОТСТРАНЯТЬ от судейства.
Очередной судейский скандал в пользу Спартака.
Судья всероссийской категории Игорь Федотов прокомментировал эпизод, который произошел на 81-й минуте матча 4-го тура чемпионата России "Спартак" – "Динамо".
– "Я считаю, что это 11-метровый удар.
Фол Жиго на Грулеве – это красная карточка, моё мнение,
– сказал Федотов в эфире телеканала "Матч Премьер".
Есть очередной судейский скандал в пользу Спартака в ТРЁХ матчах из четырёх нового сезона!!!
Если бы судьи не скандалили в матчах Спартака с Сочи, с Ростовом, а теперь и с Динамо, то Спартак не набрал бы ни одного очка, и сидел бы в конце турнирной таблице с ЧЕТЫРЬМЯ поражениями подряд!!!
Пять очков Спартак украл у соперников благодаря судейским скандалам в пользу Спартака!!!
Характера у Спартака НЕ БЫЛО.
А что было???
А была БЕЗОБРАЗНАЯ игра и грубость на поле!
У Спартака четыре желтые карточки и одна КРАСНАЯ!!!
Если и был характер, то у скандального судьи Безбородова, а не у Спартака.
Во характер, так это характер, согласно ЦЕНЫ вопроса и всем на загляденье судейский СКАНДАЛЬНЫЙ характер.
На 81-й минуте матча 4-го тура чемпионата России "Спартак" – "Динамо", который завершился вничью - 0:0, судья матча Безбородов не назначил 11-метровый удар в ворота хозяев поля и не применил дисциплинарные санкции к защитнику красно-белых Самюэлю Жиго.
В том эпизоде динамовец Вячеслав Грулев принимал мяч и обрабатывал его грудью, и в этот момент спартаковец СХВАТИЛ в обхват его двумя руками и повалил динамовца на газон.
Новый судейский скандал в пользу Спартака!
Безбородов не ставит ПЕНАЛЬ в ворота Спартака.
1000% пеналь!
Безбородова надо ОТСТРАНЯТЬ от судейства.
Очередной судейский скандал в пользу Спартака.
Судья всероссийской категории Игорь Федотов прокомментировал эпизод, который произошел на 81-й минуте матча 4-го тура чемпионата России "Спартак" – "Динамо".
– "Я считаю, что это 11-метровый удар.
Фол Жиго на Грулеве – это красная карточка, моё мнение,
– сказал Федотов в эфире телеканала "Матч Премьер".
Есть очередной судейский скандал в пользу Спартака в ТРЁХ матчах из четырёх нового сезона!!!
Если бы судьи не скандалили в матчах Спартака с Сочи, с Ростовом, а теперь и с Динамо, то Спартак не набрал бы ни одного очка, и сидел бы в конце турнирной таблице с ЧЕТЫРЬМЯ поражениями подряд!!!
Пять очков Спартак украл у соперников благодаря судейским скандалам в пользу Спартака!!!
Ну хватит позорить команду
Ну не умеешь тренеровать
Иди хоть в ФИФА поиграй
Может там хоть чемпионом будешь
Ну хватит позорить команду
Ну не умеешь тренеровать
Иди хоть в ФИФА поиграй
Может там хоть чемпионом будешь