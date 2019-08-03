Кононов: «Команда приняла новичков, это видно по тренировкам»

Рулевой «Спартака» заявил, что у новобранцев команды не должно возникнуть сложностей с адаптацией.

Ничего тяжелого не было. Первый раз мы и прощались, и встречали игроков — это самое главное. Благодарим ребят, которые столько лет отдали «Спартаку», помогли завоевать чемпионство. Никаких сложностей с адаптацией у новичков быть не должно. Главное — это их желание. Команда их приняла, это видно по тренировкам. В частности, Шюррле с нами уже тренировался. Что могу сказать о нем? По заслугам — это другой уровень, а на поле — посмотрим. Главное — это желание прогрессировать. У Андре это желание присутствует.