ГлавнаяНовости

Кононов: «Команда приняла новичков, это видно по тренировкам»

сегодня, 19:14

Рулевой «Спартака» Олег Кононов заявил, что у новобранцев команды не должно возникнуть сложностей с адаптацией.

Ничего тяжелого не было. Первый раз мы и прощались, и встречали игроков — это самое главное. Благодарим ребят, которые столько лет отдали «Спартаку», помогли завоевать чемпионство. Никаких сложностей с адаптацией у новичков быть не должно. Главное — это их желание. Команда их приняла, это видно по тренировкам. В частности, Шюррле с нами уже тренировался. Что могу сказать о нем? По заслугам — это другой уровень, а на поле — посмотрим. Главное — это желание прогрессировать. У Андре это желание присутствует.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Божович: «Обидно так проигрывать»
Сегодня, 19:49 Комментарии3
Сёмин: «Хорошо, что смогли обыграть „Крылья Советов“»
Сегодня, 19:14 Комментарии4
Кикнадзе: «Травма Чорлуки - огромная потеря»
Сегодня, 18:57 Комментарии0
Карпин: «Работы в обороне непочатый край»
Сегодня, 18:17 Комментарии9
Парфенов: «Искрометный матч для болельщиков»
Сегодня, 18:04 Комментарии4
Байрамян: «Ничья с „Уралом“ - закономерный результат»
Сегодня, 17:49 Комментарии3
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100