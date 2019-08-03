Сёмин: «Хорошо, что смогли обыграть „Крылья Советов“»

Главный тренер «Локомотива» прокомментировал победу над «Крыльями Советов».

Очень интересная и драматичная игра. Хорошо, что она закончилась для нас тремя очками. Когда мы пропустили гол, можно было расстроиться, переживать и пропустить еще. Но футболисты быстро собрались и провели несколько атак. Крыховяк и Жемалетдинов – молодцы. Они организовали гол. На мой взгляд, мы играли очень хорошо, особенно в первом тайме. Но был нужен второй гол, который забить не могли. В обороне в последнее время на ноль не играем – над этим будем работать.