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Сёмин: «Хорошо, что смогли обыграть „Крылья Советов“»

сегодня, 19:14
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)1 : 2Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал победу над «Крыльями Советов».

Очень интересная и драматичная игра. Хорошо, что она закончилась для нас тремя очками. Когда мы пропустили гол, можно было расстроиться, переживать и пропустить еще. Но футболисты быстро собрались и провели несколько атак. Крыховяк и Жемалетдинов – молодцы. Они организовали гол. На мой взгляд, мы играли очень хорошо, особенно в первом тайме. Но был нужен второй гол, который забить не могли. В обороне в последнее время на ноль не играем – над этим будем работать.

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Все комментарии
СуКины дети
СуКины дети ответил Литейный 4
   824 / 841
сегодня в 21:13
Палычу крупно повезло с голом на 94 минуте. Гыгыгы
У нашего везения есть цена!
ДАША Д
ДАША Д
   164 / 841
сегодня в 20:02
Опять повезло
Литейный 4
Литейный 4
   3 / 841
сегодня в 19:51
Палычу крупно повезло с голом на 94 минуте. Гыгыгы
Виталий Козлов
Виталий Козлов
   635 / 841
сегодня в 19:33
Продажный судья помог вам заработать эти 3 очка,за дураков то всех не держи.
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