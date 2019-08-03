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Кикнадзе: «Травма Чорлуки - огромная потеря»

сегодня, 18:57
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)1 : 2Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о победе над «Крыльями Советов».

Не скажу, что мы полностью отдали второй тайм. Просто, не получилось сбалансированной игры, на мой взгляд. В какой-то момент пытались удержать мяч, а футбол — такая вещь, которая наказывает за это. В очередной раз говорю, что мы — очень сильная команда точки зрения воли, с точки зрения набора исполнителей. Гильерме просто молодчина. Вытащил два мертвых мяча. Даже в такой сложной ситуации смогли переломить результат в нашу пользу.

Травма Чорлуки - огромная потеря. У тренерского штаба сейчас невысока возможность варьировать состав. Стараемся помочь. Посмотрим, что получится. Мы должны провести максимально выгодные сделки. Время до конца трансферного окна есть. Очень надеюсь, что травма Чорлуки несерьезная.

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