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Карпин: «Работы в обороне непочатый край»

сегодня, 18:17
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Наставник «Ростова» Валерий Карпин рассказал о матче против «Урала» в рамках 4-го тура РПЛ.

- Ваша команда сегодня играла в «мелкий фол». Установка перед игрой? 

- А ваша не играла? 

- Фолов было меньше. 

- Насколько? 

- Например, когда Панюкова держали двумя руками. 

- А когда Еременко 3 раза ударили? Бред! 

- Оба гола забиты из одной позиции. Действовали по ситуации или знали, что у «Урала» есть проблемы в этой зоне? 

- Проблемы не только у «Урала» там, но, как видели, и у нас. Многие голы забиваются из центральной зоны, это один из вариантов атаки. Это тренировалось, наигрывалось. Работы в обороне непочатый край. 

Вообще результатом я не удовлетворен. Мы много атаковали, а соперник реализовывал свои моменты. Вот после второго пропущенного мяча «Урал» стал создавать больше остроты, чем ранее. Но и мы тоже могли забить еще. Если брать в целом 90 минут – счет закономерен.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
   79 / 840
сегодня в 19:23
Дыры в обороне и у Урала , и у Ростова .
holms918
holms918
   563 / 840
сегодня в 19:08
Терпенье и труд всё перетрут.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   37 / 840
сегодня в 18:55
Какая работа, в пердив давно пора?
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   130 / 840
сегодня в 18:50
Ошибки в обороне не такая уж большая проблема, если забиваешь хотя бы на гол больше соперника.
Морозовский
Морозовский
   5 / 840
сегодня в 18:41
Валера дело знает.
ermak6848
ermak6848
   245 / 840
сегодня в 18:23
есть Тема - надо работать...
Еврей1
Еврей1
   185 / 840
сегодня в 18:22
Валера защиту тренируй!
161регион
161регион
   99 / 840
сегодня в 18:19
Валера верим!!!
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