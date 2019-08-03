Карпин: «Работы в обороне непочатый край»

Наставник «Ростова» рассказал о матче против «Урала» в рамках 4-го тура РПЛ .

- Ваша команда сегодня играла в «мелкий фол». Установка перед игрой?

- А ваша не играла?

- Фолов было меньше.

- Насколько?

- Например, когда Панюкова держали двумя руками.

- А когда Еременко 3 раза ударили? Бред!

- Оба гола забиты из одной позиции. Действовали по ситуации или знали, что у «Урала» есть проблемы в этой зоне?

- Проблемы не только у «Урала» там, но, как видели, и у нас. Многие голы забиваются из центральной зоны, это один из вариантов атаки. Это тренировалось, наигрывалось. Работы в обороне непочатый край.

Вообще результатом я не удовлетворен. Мы много атаковали, а соперник реализовывал свои моменты. Вот после второго пропущенного мяча «Урал» стал создавать больше остроты, чем ранее. Но и мы тоже могли забить еще. Если брать в целом 90 минут – счет закономерен.