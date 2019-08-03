Хохлов: «Не сказал бы, что у нас слабая игра в большинстве»

Главный тренер «Динамо» прокомментировал ничью со «Спартаком».

Не сказал бы, что у нас слабая игра в большинстве. «Спартак» очень хорошо оборонялся. А нам не хватало явных моментов. Полумоменты были, где-то нужно было сыграть поточнее, тогда, думаю, смогли бы забить.