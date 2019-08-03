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Хохлов: «Не сказал бы, что у нас слабая игра в большинстве»

сегодня, 21:27
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал ничью со «Спартаком».

Не сказал бы, что у нас слабая игра в большинстве. «Спартак» очень хорошо оборонялся. А нам не хватало явных моментов. Полумоменты были, где-то нужно было сыграть поточнее, тогда, думаю, смогли бы забить.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
   56 / 843
сегодня в 22:24
Просто позорная.
fanatcska94
fanatcska94
   356 / 843
сегодня в 22:21
за 2 часа чистого игрового времени в большинстве (Рубин+спартак) Динамо не смогло забить ни одного мяча. Ни одного. И это обороне спартака во главе с их криворучкой.
и все что может на это ответить Хохлов "Не сказал бы, что у нас слабая игра в большинстве."
Дима, да у вас игры вообще никакой нет. будь ты тренером, то смог бы донести до Панченко, что не стоит лупить по воробьям, когда у тебя в штрафной партнер в очень хорошей позиции
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   128 / 843
сегодня в 22:11
Просто одного удаления мало. Вот если бы удалили двух-трех вот тогда Динамо бы развернулось на всю катушку.
Юрниекс
Юрниекс
   226 / 843
сегодня в 21:49
Самая слабая позиция в Динамо- тренер.
Dominators
Dominators
   120 / 843
сегодня в 21:49
Не сказал бы , что Хохлов тренер , так хромая утка .
Footbolista
Footbolista
   2 / 843
сегодня в 21:45
Не слабая...никакая просто...
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 843
сегодня в 21:31
Слабая игра??? Где он игру то увидел???
Тыр - пыр, навес - удар.....бац - бац и мимо!!!
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