Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал ничью со «Спартаком».
Не сказал бы, что у нас слабая игра в большинстве. «Спартак» очень хорошо оборонялся. А нам не хватало явных моментов. Полумоменты были, где-то нужно было сыграть поточнее, тогда, думаю, смогли бы забить.
и все что может на это ответить Хохлов "Не сказал бы, что у нас слабая игра в большинстве."
Дима, да у вас игры вообще никакой нет. будь ты тренером, то смог бы донести до Панченко, что не стоит лупить по воробьям, когда у тебя в штрафной партнер в очень хорошей позиции
и все что может на это ответить Хохлов "Не сказал бы, что у нас слабая игра в большинстве."
Дима, да у вас игры вообще никакой нет. будь ты тренером, то смог бы донести до Панченко, что не стоит лупить по воробьям, когда у тебя в штрафной партнер в очень хорошей позиции
Тыр - пыр, навес - удар.....бац - бац и мимо!!!
Тыр - пыр, навес - удар.....бац - бац и мимо!!!