Шунин показал повреждения груди после фола со стороны Понсе

Голкипер «Динамо» Антон Шунин показал повреждение груди, которое он получил в матче со «Спартаком». В одном из игровых эпизодов нападающий «Спартака» Эсекель Понсе в борьбе за мяч ногой ударил Шунина в грудь.
Голкипер «Динамо» Антон Шунин показал повреждения после столкновения с Понсе pic.twitter.com/PySgffGzHX— Сборная России (@TeamRussia) 3 августа 2019 г.
Думаешь много ума надо чтобы придумать прозвища вашим игрокам по типу Жопинцев или Сифонов?! Но мы будем умнее!
Думаешь много ума надо чтобы придумать прозвища вашим игрокам по типу Жопинцев или Сифонов?! Но мы будем умнее!
Похоже Пончик может и не один матч пропустить!!!
Похоже Пончик может и не один матч пропустить!!!
...да и футбол не балет...
...да и футбол не балет...
Есть гниль на Неве, хержаков, нам таких не надо
Есть гниль на Неве, хержаков, нам таких не надо