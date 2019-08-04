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Шунин показал повреждения груди после фола со стороны Понсе

сегодня, 00:20
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Голкипер «Динамо» Антон Шунин показал повреждение груди, которое он получил в матче со «Спартаком». В одном из игровых эпизодов нападающий «Спартака» Эсекель Понсе в борьбе за мяч ногой ударил Шунина в грудь.

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Все комментарии
ziborock
ziborock ответил Faustello
   14 / 846
сегодня в 02:02
Ето преступление легионеров против нашего футбола, надо отстранить Поносе от футбола в РПЛ!
Привычно слышать от бомжей коверканье фамилий, но из всех болел Краснодара лишь один бомжеподобный, ну ты его знаешь!)
Думаешь много ума надо чтобы придумать прозвища вашим игрокам по типу Жопинцев или Сифонов?! Но мы будем умнее!
fanatcska94
fanatcska94 ответил Спартач-болельщик
   335 / 846
сегодня в 01:57
...шипы , они такие... ...да и футбол не балет...
то что футбол не балет не значит, что спартаковским нападающим можно прыгать на вратарей прямыми ногами шипами вперед
Dinamikk
Dinamikk
   811 / 846
сегодня в 01:31
Нормально приехало Антохе, еще чуть и могли бы и без вратаря отстаться, в запасе то считай и нет никого, так уровень фнл
морозз
морозз
   29 / 846
сегодня в 01:28
Бомжи больше всех кричат о справедливой красной карточке, как то это подозрительно?
Стыдно за Спартак
Стыдно за Спартак
   208 / 846
сегодня в 01:23
Это была справедливая красная. Те, кто хоть раз играли меня поймут. Что в реальный футбол, что на компе или приставке.
Юрий Климов 1
Юрий Климов 1 ответил Leha-ha50
   119 / 846
сегодня в 01:20
Досталось Антохе в очередной раз!!! Похоже Пончик может и не один матч пропустить!!!
Напишите кляузу в КДК, а ваши кореша конские и бакланы подпишут - не впервой (Веллитон).
Leha-ha50
Leha-ha50
   12 / 846
сегодня в 01:15
Досталось Антохе в очередной раз!!!
Похоже Пончик может и не один матч пропустить!!!
Юрий Климов 1
Юрий Климов 1 ответил Лакшери
   119 / 846
сегодня в 01:10
Ага , рассказывай )) спалился , теперь отмазывается . Лол
Че ты там себе подпалил? Усы? Ты бАярский, а, каналья?
Footbolista
Footbolista
   1 / 846
сегодня в 01:04
Подарите ему хоккейный нагрудник...
Лакшери
Лакшери ответил Юрий Климов 1
   66 / 846
сегодня в 01:03
Ага , рассказывай )) спалился , теперь отмазывается . Лол
Юрий Климов 1
Юрий Климов 1 ответил Лакшери
   119 / 846
сегодня в 01:01
Лол. Только у спартачей такие жены приемлемы ))
У бакланов приемлемы жены - Молло и Передесы..
Faustello
Faustello
   2 / 846
сегодня в 01:01
Ето преступление легионеров против нашего футбола, надо отстранить Поносе от футбола в РПЛ!
Лакшери
Лакшери ответил Юрий Климов 1
   66 / 846
сегодня в 00:55
Лол. Только у спартачей такие жены приемлемы ))
4RT
4RT
   190 / 846
сегодня в 00:53
Сиськи себе свеклой натёр,"мужик"
Юрий Климов 1
Юрий Климов 1 ответил Рыжик-Мурыжик
   119 / 846
сегодня в 00:47
Не пристало зрелому мужику титьки во всеувидение представлять.Фу.
Почему думаешь что это Шунин? Может это его жена.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
   504 / 846
сегодня в 00:46
Не пристало зрелому мужику титьки во всеувидение представлять.Фу.
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик
   68 / 846
сегодня в 00:42
...шипы , они такие...
...да и футбол не балет...
вoлгoдoн
вoлгoдoн ответил старина
   133 / 846
сегодня в 00:40
Скорее нет. Просто ты стареешь. А сайт под нас стареющих подстраиваться не хочет,потому что мы отработанный материал)
Юрий Климов 1
Юрий Климов 1 ответил вoлгoдoн
   119 / 846
сегодня в 00:40
Страдалец Шунин. Вечно что-нибудь показывает. Терпила по жизни.
Рубец от петарды на века оставил.
Юрий Климов 1
Юрий Климов 1
   119 / 846
сегодня в 00:39
Зеленкой помажь. Пройдет.Шунин-Шунич два потрореза перед матчем орали о победе. Выкусите.
Армейская душа
Армейская душа ответил cska1948
   37 / 846
сегодня в 00:39
Понсе дисквалифицировать до конца контракта!
Это пойдёт только на пользу спартаку
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 846
сегодня в 00:33
Антону здоровья и человеческого счастья
вoлгoдoн
вoлгoдoн
   133 / 846
сегодня в 00:32
Страдалец Шунин. Вечно что-нибудь показывает. Терпила по жизни.
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 846
сегодня в 00:26
Для меня стыдно то что Фернандо в Китай уехал, пережил, и теперь это, стыдно
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 846
сегодня в 00:24
Тут конечно подрисовали, но все равно стыдно за Понсе, очень стыдно, это не футбольный момент, надеюсь он получит дискву и от тренера получит.
Есть гниль на Неве, хержаков, нам таких не надо
cska1948
cska1948
   81 / 846
сегодня в 00:23
Понсе дисквалифицировать до конца контракта!
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