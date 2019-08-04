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Матвеев: «Второй тайм был за „Зенитом“»

сегодня, 01:00
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Главный тренер «Крас­нодара» Сергей Матве­ев прокомментировал результат матча против «Зенита».

— Считаю, что в перв­ом тайме мы были луч­ше, второй тайм был за «Зенитом», поэтому в целом результат игры справедливый.

— В первом тайме пос­ле удара со штрафного Ракицкого мяч из ворот «Краснодара» вы­бил защитник. Это бы­ло вашей домашней за­готовкой, чтобы защи­тники помогали врата­рю на линии ворот при штрафных «Зенита»?

— Мы рассматривали и готовили такой вари­ант, и он сработал.

— Почему Вильена сего­дня играл ближе к пр­авому флангу?

— Так было задумано. Он должен был играть ближе к Камболову, помогать ему. Между Вильеной и Намли хоро­шее взаимодействие, мы также пытались со­хранить эту связку.

— Нет ли у вас вопро­сов к судейству? Не считаете, что перед голом «Зенита» было нарушение правил на игроке «Краснодара»?

— Мы ещё не смотрели повтор этого момент­а, не хочу комментир­овать судейство.

— Рассматривали ли вы сегодняшний матч как репетицию перед игрой с «Порту», может быть, моделировали какие-то ситуации перед встречей с порт­угальцами?

— Мы ничего не модел­ировали, потому что сложно этим занимать­ся, играя с чемпионом страны. Игра сложи­лась так, как сложил­ась. Хорошо, что пер­ед матчем Лиги чемпи­онов нам достался та­кой сильный соперник, и мы смогли почувс­твовать высокий уров­ень противостояния.

— В «Краснодаре» мно­го новичков этим лет­ом. Сыгралась ли уже ваша команда?

— Нельзя сказать, что мы сыгрались на сто процентов, но мы однозначно движемся вперёд.

— Оцените дебют нови­чка «Зенита» Малкома.

— Сложно выделять ко­го-то индивидуально. Готовясь к матчу, мы разбирали сильные стороны всех игроков «Зенита». Предполаг­али, что Малком выйд­ет на замену, учитыв­ая, что он только что приехал.

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Все комментарии
Артемкa
Артемкa
   233 / 846
сегодня в 01:47
Оба тайма были за Зенитом. Краснодару откровенно повезло, что Зенит не забил, имея 100% возможности, что был курьёзный автогол в ворота Зенита.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
   504 / 846
сегодня в 01:33
Оба тайма за питерцами.
Zenit_84
Zenit_84
   96 / 846
сегодня в 01:23
Ничьч
Faustello
Faustello
   2 / 846
сегодня в 01:21
Итог интервью:
- Малколм какаха,мы потренились ))
Ну я тож так думаю )))
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