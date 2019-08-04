«Милан» подписал хавбека, которым интересовался «Спартак»

«Милан» объявил о трансфере хавбека «Эмполи» Исмаэля Беннасера.
Напомним, что 21-летний футболист был признан лучшим игроком Кубка Африки 2019. Ранее игроком также интересовался «Спартак».
«Милан» объявил о трансфере хавбека «Эмполи» Исмаэля Беннасера.
Напомним, что 21-летний футболист был признан лучшим игроком Кубка Африки 2019. Ранее игроком также интересовался «Спартак».
Соккер об этом узнает лишь сегодня
Плохая разведка - это минус
Ну уж лучше поздно чем никогда
Соккер об этом узнает лишь сегодня
Плохая разведка - это минус
Ну уж лучше поздно чем никогда