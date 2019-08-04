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«Милан» подписал хавбека, которым интересовался «Спартак»

сегодня, 10:32

«Милан» объявил о трансфере хавбека «Эмполи» Исмаэля Беннасера

Напомним, что 21-летний футболист был признан лучшим игроком Кубка Африки 2019. Ранее игроком также интересовался «Спартак»

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Все комментарии
VIPded
VIPded
   62 / 846
сегодня в 10:51
Россонери буквально спасли парня. Удачи с Миланом!
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
   44 / 846
сегодня в 10:44
Норм приобретение(((
МКС
МКС
   188 / 846
сегодня в 10:44
Спартак много кем интересовался

Соккер об этом узнает лишь сегодня

Плохая разведка - это минус

Ну уж лучше поздно чем никогда
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   65 / 846
сегодня в 10:37
Респект Беннасеру, смог убежать от скаутов федуна
ДСА
ДСА
   219 / 846
сегодня в 10:33
Пожалуй ценное приобретение.
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