Эвра получал письма с угрозами после конфликта с Суаресом

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» вспомнил о конфликте с Луисом Суаресом. В 2011 году уругваец выступал в составе «Ливерпуля» и во время матча назвал Эвра «негром». Суарес был оштрафован и дисквалифицирован на восемь матчей.

Я получал много писем, меня грозились убить. Несколько месяцев 24 часа в сутки рядом с моим домом стояла машина с охраной. Моей семье было непросто, но я вырос в неблагополучном районе, так что для меня ситуация была привычна. Может, кто-то другой счел бы это безумием. Даже брат говорил мне «Будь осторожен», когда мы выходили из машины.

Не знаю, расист ли Суарес. Я не знаю его семьи, его истории. Но расизм уже многие годы является большой проблемой, и в тот момент сказанное было расистским оскорблением. На слушании я сказал, что не хочу, чтобы его наказывали, поскольку не знаю его достаточно хорошо, чтобы назвать расистом.

Я не ненавижу его. В тот момент хотелось его ударить, но ненавидеть я не умею. Ненависти нет в моей сердце. Я могу резко отреагировать, но «ненависть» - неподходящее слово. Когда меня попросили назвать свою команду лучших игроков, я включил в нее Суареса.