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Эвра получал письма с угрозами после конфликта с Суаресом

сегодня, 12:00

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра вспомнил о конфликте с Луисом Суаресом. В 2011 году уругваец выступал в составе «Ливерпуля» и во время матча назвал Эвра «негром». Суарес был оштрафован и дисквалифицирован на восемь матчей.

Я получал много писем, меня грозились убить. Несколько месяцев 24 часа в сутки рядом с моим домом стояла машина с охраной. Моей семье было непросто, но я вырос в неблагополучном районе, так что для меня ситуация была привычна. Может, кто-то другой счел бы это безумием. Даже брат говорил мне «Будь осторожен», когда мы выходили из машины.

Не знаю, расист ли Суарес. Я не знаю его семьи, его истории. Но расизм уже многие годы является большой проблемой, и в тот момент сказанное было расистским оскорблением. На слушании я сказал, что не хочу, чтобы его наказывали, поскольку не знаю его достаточно хорошо, чтобы назвать расистом.

Я не ненавижу его. В тот момент хотелось его ударить, но ненавидеть я не умею. Ненависти нет в моей сердце. Я могу резко отреагировать, но «ненависть» - неподходящее слово. Когда меня попросили назвать свою команду лучших игроков, я включил в нее Суареса.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
   34 / 848
сегодня в 13:54
dzvinka
dzvinka
   78 / 848
сегодня в 13:48
    NGYRZ
    NGYRZ ответил nautilus163
       42 / 848
    сегодня в 12:21
    Зато сами негры придумали, что это оскорбление. Надо говорить "снежок". При чем если негр негру говорит, что он негр, то это не оскорбление. Это, типа шутки и выражение панибратства, они в это время ржут и прикалываются над белыми!
    Это действительно так и есть. Если негр называет другого негром, то это реально идет в шутливой манере. и тут нет ничего зазорного.

    Например в России "нерусские" тоже в шутливой форме называют, друг друга чурками и т п.

    Русские тоже называют друг друга свиньями и т.п. и тут тоже идет не прямое оскорбление, а какой нибудь подкол в шутливой манере.

    Но все это должно происходить, СТРОГО, только, между достаточно близкими знакомыми или между людьми с одной и той же "проблемой" в обществе.

    Но если русский называет нерусского чуркой, а нерусский русского грязной свиньей, это уже считается оскорблением.

    Как то так...!
    NGYRZ
    NGYRZ
       42 / 848
    сегодня в 12:12
    Суаресу ли, собаке, оскорблять других людей!

    Мерзский симулянт.
    nautilus163
    nautilus163 ответил 311
       300 / 848
    сегодня в 12:08
    Не знаю, что сказал ему Суарес, но слово "негр" не оскорбление!)
    Зато сами негры придумали, что это оскорбление. Надо говорить "снежок". При чем если негр негру говорит, что он негр, то это не оскорбление. Это, типа шутки и выражение панибратства, они в это время ржут и прикалываются над белыми!
    112910415
    112910415
       62 / 848
    сегодня в 12:06
    угрожали укусами
    311
    311
       67 / 848
    сегодня в 12:05
    Не знаю, что сказал ему Суарес, но слово "негр" не оскорбление!)
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