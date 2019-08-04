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Гвардиола возмущен невключением Силвы в список лучших игроков

сегодня, 11:30

Полузащитник Бернарду Силва и другие игроки «Манчестер Сити» не вошли в список лучших игроков по версии ФИФА. По мнению наставника «горожан» Хосепа Гвардиола, всё дело в том, что его команда лишь недавно вошла в элиту европейского футбола.

Всё из-за положения «Манчестер Сити» в последнем десятилетии. Для нас эта ситуация в новинку.

Не могу представить, чтобы «Реал» и «Барселона» выиграли четыре титула, а ни один их игрок не попал в этот список.

Не думаю, что хоть один футболист в прошлом сезоне проявил себя лучше, чем Бернарду Силва.

Напомним, Силва выиграл со сборной Португалии Лигу Наций и стал лучшим игроком турнира.

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