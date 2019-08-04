Гвардиола возмущен невключением Силвы в список лучших игроков

Полузащитник и другие игроки «Манчестер Сити» не вошли в список лучших игроков по версии ФИФА . По мнению наставника «горожан» , всё дело в том, что его команда лишь недавно вошла в элиту европейского футбола.

Всё из-за положения «Манчестер Сити» в последнем десятилетии. Для нас эта ситуация в новинку.

Не могу представить, чтобы «Реал» и «Барселона» выиграли четыре титула, а ни один их игрок не попал в этот список.

Не думаю, что хоть один футболист в прошлом сезоне проявил себя лучше, чем Бернарду Силва.