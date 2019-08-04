Гвардиола возмущен невключением Силвы в список лучших игроков

Полузащитник Бернарду Силва и другие игроки «Манчестер Сити» не вошли в список лучших игроков по версии ФИФА. По мнению наставника «горожан» Хосепа Гвардиола, всё дело в том, что его команда лишь недавно вошла в элиту европейского футбола.
Всё из-за положения «Манчестер Сити» в последнем десятилетии. Для нас эта ситуация в новинку.
Не могу представить, чтобы «Реал» и «Барселона» выиграли четыре титула, а ни один их игрок не попал в этот список.
Не думаю, что хоть один футболист в прошлом сезоне проявил себя лучше, чем Бернарду Силва.
Напомним, Силва выиграл со сборной Португалии Лигу Наций и стал лучшим игроком турнира.