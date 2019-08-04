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Ван де Бек: «„Реал“ ведет переговоры по мне, но большего я сказать не могу»

сегодня, 11:33

Полузащитник «Аякса» Донни ван де Бек прокомментировал свой возможный переход в «Реал»

Действительно, «Реал» ведет переговоры, но большего я сказать не могу. Мой агент поговорит с ними. «Реал» — отличный клуб, но и «Аякс» хороший. Посмотрим, что будет.

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Все комментарии
dimagas1
dimagas1
   144 / 847
сегодня в 12:32
"Черное золото(дерево)" слишком дорогое,Эриксена видимо не хотят продавать,а Ван Де Беек ну уж слишком специфичный игрок ,он 10-ка что играет без мяча вполне в Аяксе,а сборной он редко в основе бегал.
NGYRZ
NGYRZ ответил RamonCSKA
   42 / 847
сегодня в 12:25
он нужен реалу как воздух, средняя линия отстой сейчас у Реала, полуживой кросс, старпер модрич, разрушения почти нет, организации атак тоже и опорник и десятка нужны, хотя как десятка может играть азар
Кросс всю карьеру в Реале был полуживым.

Я помню, как он пешком возвращался в оборону, и всегда ругал ругал его за это, еще в начале игр за Мадрид.
RamonCSKA
RamonCSKA
   73 / 847
сегодня в 11:57
он нужен реалу как воздух, средняя линия отстой сейчас у Реала, полуживой кросс, старпер модрич, разрушения почти нет, организации атак тоже
и опорник и десятка нужны, хотя как десятка может играть азар
NGYRZ
NGYRZ
   42 / 847
сегодня в 11:36
Надеюсь Реал подпишет его.
ДСА
ДСА
   218 / 847
сегодня в 11:36
Дорого нынче стоят игроки Аякса.
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