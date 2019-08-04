Ван де Бек: «„Реал“ ведет переговоры по мне, но большего я сказать не могу»

Полузащитник «Аякса» прокомментировал свой возможный переход в «Реал».

Действительно, «Реал» ведет переговоры, но большего я сказать не могу. Мой агент поговорит с ними. «Реал» — отличный клуб, но и «Аякс» хороший. Посмотрим, что будет.