Ван де Бек: «„Реал“ ведет переговоры по мне, но большего я сказать не могу»

Полузащитник «Аякса» Донни ван де Бек прокомментировал свой возможный переход в «Реал».
Действительно, «Реал» ведет переговоры, но большего я сказать не могу. Мой агент поговорит с ними. «Реал» — отличный клуб, но и «Аякс» хороший. Посмотрим, что будет.
Я помню, как он пешком возвращался в оборону, и всегда ругал ругал его за это, еще в начале игр за Мадрид.
Я помню, как он пешком возвращался в оборону, и всегда ругал ругал его за это, еще в начале игр за Мадрид.
и опорник и десятка нужны, хотя как десятка может играть азар
и опорник и десятка нужны, хотя как десятка может играть азар