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Шене признался, что перейдет в «Дженоа»

сегодня, 10:11

Полузащитник «Аякса» Лассе Шене признался, что в скором времени перейдет в «Дженоа». 

Я не прощаюсь, но договорю до свидания. Это было очень трудное решение, у меня были долгие разговоры с моей женой и семьей. «Аякс» знает, как сильно я люблю клуб и какое чудесное время я провел здесь, достигнув вершины в прошлом сезоне, когда мы попали в полуфинал Лиги чемпионов.

Из-за этого было труднее решиться на переезд. Несмотря на то, что мне сейчас 33 года, у «Дженоа» есть планы на меня. Они ищут номер «6» в полузащите, и я буду выполнять эту роль. 

Действующий контракт Шене с «Аяксом» рассчитан до 2020 года.  

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Van Vanovich
Van Vanovich
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сегодня в 10:20
Удачи бравому солдату!
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