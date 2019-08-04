Шене признался, что перейдет в «Дженоа»

Полузащитник «Аякса» признался, что в скором времени перейдет в «Дженоа».

Я не прощаюсь, но договорю до свидания. Это было очень трудное решение, у меня были долгие разговоры с моей женой и семьей. «Аякс» знает, как сильно я люблю клуб и какое чудесное время я провел здесь, достигнув вершины в прошлом сезоне, когда мы попали в полуфинал Лиги чемпионов.

Из-за этого было труднее решиться на переезд. Несмотря на то, что мне сейчас 33 года, у «Дженоа» есть планы на меня. Они ищут номер «6» в полузащите, и я буду выполнять эту роль.