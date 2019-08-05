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«Бенфика» разгромила «Спортинг» и завоевала Суперкубок Португалии

сегодня, 00:59
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«Бенфика» крупно обыграла «Спортинг» в матче за Суперкубок Португалии.

Авейру, стадион Муниcипал де Авейру

«Бенфика» - «Спортинг» 5:0 (1:0)
Голы: Рафа Силва 40, Пицци 60, Гримальдо 64, Пицци 75, Шикинью 90

«Бенфика»: Влаходимос, Гримальдо, Нуну Тавареш, Ферру, Рубен Диаш, Флорентину, Пирес (Шикинью 82), Пицци (Таарабт 83), Рафа Силва, Сеферович, де Томас (Жота 87).

«Спортинг»: Рибейро, Коатес (Диаби 66), Матье, Нету, Тьерри Коррейя, Думбия, Бруну Фернандеш, Акунья (Борха 84), Вендел, Рафинья, Дост (Луис Феллипе 66).

Предупреждения: Акунья 20, Думбия 32, Рубен Диаш 45+1, Гримальдо 46, Рафаэл 49, Ферро 50, Коатес 62, Бруну Фернандеш 62, Сеферович 70, де Томас 72

Удаление: Думбия 89

Напомним, что вчера «Манчестер Сити» обыграл «Ливерпуль» в матче за Суперкубок Англии.

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Португалия. Суперкубок 2019  Протоколы  Стадион «Муниcипал де Авейру»
Источник: Soccer.RuФото: Твиттер "Бенфики"Редакция: Евгений Петров
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Все комментарии
Zenit_84
Zenit_84
   89 / 848
сегодня в 02:08
Без вариантов
Benfiquistas
Benfiquistas
   791 / 848
сегодня в 01:46
Молодцы Орлы!
Leha-ha50
Leha-ha50
   15 / 848
сегодня в 01:39
Солидно!!! Молодцы!!!
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