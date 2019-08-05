«Бенфика» разгромила «Спортинг» и завоевала Суперкубок Португалии

«Бенфика» крупно обыграла «Спортинг» в матче за Суперкубок Португалии.
Авейру, стадион Муниcипал де Авейру
«Бенфика» - «Спортинг» 5:0 (1:0)
Голы: Рафа Силва 40, Пицци 60, Гримальдо 64, Пицци 75, Шикинью 90
«Бенфика»: Влаходимос, Гримальдо, Нуну Тавареш, Ферру, Рубен Диаш, Флорентину, Пирес (Шикинью 82), Пицци (Таарабт 83), Рафа Силва, Сеферович, де Томас (Жота 87).
«Спортинг»: Рибейро, Коатес (Диаби 66), Матье, Нету, Тьерри Коррейя, Думбия, Бруну Фернандеш, Акунья (Борха 84), Вендел, Рафинья, Дост (Луис Феллипе 66).
Предупреждения: Акунья 20, Думбия 32, Рубен Диаш 45+1, Гримальдо 46, Рафаэл 49, Ферро 50, Коатес 62, Бруну Фернандеш 62, Сеферович 70, де Томас 72
Удаление: Думбия 89
Напомним, что вчера «Манчестер Сити» обыграл «Ливерпуль» в матче за Суперкубок Англии.